Экономика Казахстана по итогам первого полугодия выросла на 4,1%

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов доложил главе государства Касым-Жомарту Токаеву об итогах социально-экономического развития за январь-июнь 2026 года, сообщила в понедельник пресс-служба президента Казахстана.

"Премьер-министр доложил, что по итогам полугодия рост ВВП составил 4,1%", - говорится в сообщении.

По данным премьера, вклад обрабатывающей промышленности в структуру экономики увеличился на 9,8%, транспортной отрасли - на 7,1%, строительства - на 15,2%. Рост также зафиксирован в торговле - на 5,7%, сельском хозяйстве - на 4,4% и услугах связи - на 4,3%.

Инвестиции в основной капитал составили 9,5 трлн тенге, в том числе приток частных инвестиций вырос на 21,4%.

Как сообщалось, экономика Казахстана по итогам пяти месяцев 2026 года выросла на 3,7%.

Рост ВВП Казахстана в 2025 году составил 6,5%. Ранее глава правительства поручил обеспечить в 2026 году устойчивый экономический рост на уровне свыше 5%.