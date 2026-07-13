Нефть дорожает из-за эскалации на Ближнем Востоке, Brent у $78,6 за баррель

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Фьючерсы на нефть несколько замедлили подъем днем в понедельник, однако продолжают активно расти в цене на новостях об очередном обмене ударами между США и Ираном.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:39 по московскому времени повышается на $2,59 (3,41%), до $78,6 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $2,46 (3,44%), до $73,87 за баррель.

В воскресенье американские военные нанесли четвертый за неделю удар по Ирану, а иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в понедельник атаковал объекты на военных базах США в Иордании, Кувейте и Бахрейне. Тегеран объявил Ормузский пролив закрытым "до дальнейшего уведомления" и подчеркнул, что ответные операции продолжаются.

В воскресенье через пролив прошли шесть судов, что стало минимумом за пять недель, показывают данные Kpler.

"Внимание рынка будет по-прежнему направлено на число танкеров, проходящих через пролив, потому что его снижение может привести к сокращению добычи, - отметил аналитик UBS Джованни Стауново. - Соответственно, цены получают поддержку из-за рисков перебоев поставок".