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РФ передала локальные активы Akzo Nobel в управление той же компании, что и "дочку" Rockwool

РФ передала локальные активы Akzo Nobel в управление той же компании, что и "дочку" Rockwool
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Российские активы нидерландской Akzo Nobel NV, одного из крупнейших мировых производителей красок и покрытий, переданы во временное управление АО "Развитие строительных активов". Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал 13 июля, он опубликован на портале раскрытия нормативно-правовых актов.

Речь идет о долях в АО "Акзо Нобель Декор", ООО "Акзо Нобель Коутингс", ООО "Акзо Нобель Лакокраска".

АО "Развитие строительных активов" в самом конце прошлого года получило во временное управление российскую "дочку" датского производителя изоляционных материалов Rockwool A/S - ООО "Роквул". Компания была зарегистрирована незадолго до этого, в ЕГРЮЛ владельцы "Развития строительных активов" не раскрыты. Гендиректором АО является Тимур Амиров.

Владимир Путин Akzo Nobel Тимур Амиров Rockwool A/S ООО "Роквул" Акзо Нобель Лакокраска
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