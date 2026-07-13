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Профицит внешней торговли РФ в январе-мае вырос на 13,6%, до $52,3 млрд

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-мае 2026 года составило $52,3 млрд, что на 13,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):

ПоказательМайМ/МГ/ГЯнварь-майГ/Г
Экспорт42,99,8%32,4%182,611,8%
Импорт28,72,4%14,8%130,411,1%
Сальдо14,228,6%91,8%52,313,6%
Оборот71,66,7%24,7%313,011,5%
ЦБ РФ Банк России
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