Профицит внешней торговли РФ в январе-мае вырос на 13,6%, до $52,3 млрд
Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-мае 2026 года составило $52,3 млрд, что на 13,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных на сайте ЦБ РФ.
Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):
|Показатель
|Май
|М/М
|Г/Г
|Январь-май
|Г/Г
|Экспорт
|42,9
|9,8%
|32,4%
|182,6
|11,8%
|Импорт
|28,7
|2,4%
|14,8%
|130,4
|11,1%
|Сальдо
|14,2
|28,6%
|91,8%
|52,3
|13,6%
|Оборот
|71,6
|6,7%
|24,7%
|313,0
|11,5%