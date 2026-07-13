Профицит внешней торговли РФ в январе-мае вырос на 13,6%, до $52,3 млрд

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-мае 2026 года составило $52,3 млрд, что на 13,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):