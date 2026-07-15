Цены производителей в США в июне снизились впервые почти за год

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Цены производителей в США (индекс PPI) в июне опустились на 0,3% относительно предыдущего месяца, по данным Министерства труда.

Это первое снижение почти за год (с августа 2025 года) и самое значительное с апреля прошлого года (тогда цены также уменьшились на 0,3%).

Аналитики не прогнозировали изменения цен в помесячном сравнении.

Товары подешевели на 1,4% (самый существенный спад с июля 2022 года), в том числе бензин упал в цене на 12%. Стоимость услуг увеличилась на 0,2%.

Индекс PPI в июне вырос на 5,5% в годовом выражении. Эксперты ожидали его повышения на 6,2%.

В мае, по уточненным данным, цены повысились на 0,6% за месяц и 6% за год.

Индекс Core PPI, не учитывающий стоимость продуктов питания и энергоносителей, в прошлом месяце поднялся на 0,2% к маю и 4,7% в годовом выражении.

В мае, по пересмотренным данным, Core PPI вырос на 0,1% и 4,6% соответственно.