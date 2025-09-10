Поиск

Цены производителей в США в августе неожиданно снизились на 0,1% м/м

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Цены производителей в США (индекс PPI) в августе снизились на 0,1% в помесячном выражении, говорится в сообщении министерства труда страны.

Снижение индекса, зафиксированное впервые за четыре месяца, стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали роста на 0,3%, по данным Trading Economics.

Относительно августа прошлого года индекс PPI вырос на 2,6%. Прогноз предусматривал повышение на 3,3%.

В июле, согласно пересмотренным данным, цены производителей увеличились на 0,7% в помесячном сравнении и на 3,1% в годовом. Ранее сообщалось о росте на 0,9% и 3,3% соответственно.

Стоимость услуг в августе снизилась на 0,2% к предыдущему месяцу (максимально с апреля), тогда как цены на товары выросли на 0,1%.

Индекс Core PPI, не учитывающий стоимость продуктов питания и энергоносителей, в прошлом месяце также опустился на 0,1% к июлю и повысился на 2,8% за год. Эксперты ожидали роста на 0,3% и 3,5% соответственно.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Катар изучит возможность привлечения Нетаньяху к ответственности за удары по Дохе

Катар изучит возможность привлечения Нетаньяху к ответственности за удары по Дохе

Российского дипломата вызвали в МИД Польши из-за дронов

МВД Польши сообщило об обнаружении обломков семи беспилотников и ракеты

Кремль не получал запросов на контакты от руководства Польши

Вэнс назвал возможным экономическое сотрудничество с Россией в случае мира на Украине

Вэнс назвал возможным экономическое сотрудничество с Россией в случае мира на Украине

НАТО консультирует Польшу по поводу инцидента с беспилотниками

Глава ЕК предложила предоставить Украине "репарационный кредит" за счет активов России

Глава ЕК предложила предоставить Украине "репарационный кредит" за счет активов России

Польша направляет военную технику к белорусской границе

Белоруссия обменялась с Польшей информацией о нарушивших границу беспилотниках

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные полагают, что город Газа покинули около 150 тыс. жителей

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7133 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале22 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2388 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });