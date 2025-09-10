Цены производителей в США в августе неожиданно снизились на 0,1% м/м

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Цены производителей в США (индекс PPI) в августе снизились на 0,1% в помесячном выражении, говорится в сообщении министерства труда страны.

Снижение индекса, зафиксированное впервые за четыре месяца, стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали роста на 0,3%, по данным Trading Economics.

Относительно августа прошлого года индекс PPI вырос на 2,6%. Прогноз предусматривал повышение на 3,3%.

В июле, согласно пересмотренным данным, цены производителей увеличились на 0,7% в помесячном сравнении и на 3,1% в годовом. Ранее сообщалось о росте на 0,9% и 3,3% соответственно.

Стоимость услуг в августе снизилась на 0,2% к предыдущему месяцу (максимально с апреля), тогда как цены на товары выросли на 0,1%.

Индекс Core PPI, не учитывающий стоимость продуктов питания и энергоносителей, в прошлом месяце также опустился на 0,1% к июлю и повысился на 2,8% за год. Эксперты ожидали роста на 0,3% и 3,5% соответственно.