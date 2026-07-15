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Xpeng в 2027 году выведет на мировой рынок своих человекоподобных роботов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Китайский производитель электромобилей Xpeng в 2027 году планирует вывести на мировой рынок своих человекоподобных роботов IRON, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их словам, компания намерена к концу 2026 года довести мощности по производству IRON более чем до 1 тысячи единиц в месяц.

В первом квартале 2027 года эти роботы начнут работать продавцами-консультантами в китайских автосалонах Xpeng, а позднее в том же году - в зарубежных.

О том, что человекоподобные роботы Xpeng вначале будут работать как административные помощники или продавцы-консультанты, говорил в апреле Reuters президент компании Брайан Гу. В следующие 10-20 лет роботам найдут больше применения и этот сегмент может стать больше автомобильного бизнеса Xpeng, сказал он тогда.

Роботы IRON были представлены в ноябре прошлого года. Тогда сообщалось, что они будут работать на собственных чипах Xpeng, оснащены твердотельным аккумулятором и что компания планирует опции кастомизации отдельных аспектов продукта, в том числе формы тела и прически.

По прогнозам Morgan Stanley, общие поставки человекоподобных роботов в Китае в этом году достигнут 50 тысяч единиц, в следующем - 100 тысяч.

Xpeng также разрабатывает роботакси и летающие автомобили.

Morgan Stanley Китай Xpeng Брайан Гу IRON
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