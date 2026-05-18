XPeng начала серийный выпуск роботакси в Гуанчжоу

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Китайская XPeng, входящая в число крупнейших производителей электромобилей в стране, в понедельник объявила о начале серийного производства роботакси в Гуанчжоу.

Пилотную эксплуатацию роботакси планируется начать во втором полугодии, говорится в пресс-релизе компании.

Электромобиль, построенный на платформе кроссовера GX, является первой в Китае "готовой к серийному производству моделью роботакси, разработанной полностью с использованием собственных технологий", отмечается в сообщении XPeng.

ADR XPeng дешевеют на 4% в ходе торгов в Нью-Йорке в понедельник. С начала текущего года капитализация автопроизводителя упала на 26%, тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил 8%.