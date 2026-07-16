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Brent подешевела до $84,49 за баррель

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно снижаются утром в четверг после трех дней роста.

К 8:14 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,46 (0,54%) до $84,49 за баррель. В среду Brent подорожала на $0,22 (0,26%), до $84,95 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,26 (0,33%), до $79,34 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,26 (0,33%), до $79,6 за баррель.

Американские военные накануне нанесли очередную волну ударов по Ирану, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке CENTCOM. Они атаковали иранские командные центры, объекты ПВО, пусковые установки ракет и беспилотников, а также объекты береговой охраны. Кроме того, США запустили ракеты по незагруженному танкеру M/T Belma под флагом Кюрасао, который направлялся к иранскому острову Харк в Персидском заливе. По сообщению командования, коммерческое судно проигнорировало многочисленные предупреждения, пытаясь нарушить американскую блокаду.

Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удары по используемой США авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте, передает телеканал IRIB. КСИР уточнил, что удар был комбинированным, применялись как баллистические ракеты, так и беспилотники.

"Геополитические риски продолжают оказывать поддержку ценам на нефть, однако трейдеры заняли выжидательную позицию после сильного ралли, - отметила старший аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева. - Внимание участников рынка сместилось с угроз на реальные последствия для нефтяных поставок и меры, которые США и Иран предпримут в ближайшие дни".

Аналитики Goldman Sachs полагают, что цена Brent может превысить $110 за баррель в четвертом квартале, если восстановление экспорта топлива из стран Персидского залива прекратится. В случае ослабления напряженности и более активного, чем ожидается, роста добычи североморская марка может упасть ниже $70 за баррель, считают эксперты банка.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 1,693 млн баррелей. Товарные запасы бензина уменьшились на 1,533 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 4,556 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение резервов нефти на 2,6 млн баррелей, бензина - на 800 тысяч баррелей, а также ожидали роста запасов дистиллятов на 100 тысяч баррелей, по данным Trading Economics.

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