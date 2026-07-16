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FAO поможет Таджикистану в расширении переработки сельхозпродукции и внедрении технологий

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (Food and Agriculture Organization - FAO) примет участие в подготовке Международного форума пищевой промышленности, который пройдет в Таджикистане 20-21 августа, сообщили в Министерстве промышленности и новых технологий республики.

Подготовка форума обсуждалась на встрече замминистра промышленности и новых технологий Таджикистана Бахтиёра Сафарзода с представителем FAO в республике Агаси Арутюняном.

Стороны рассмотрели вопросы развития сотрудничества в сфере пищевой промышленности, внедрения современных технологий и расширения переработки сельскохозяйственной продукции. В министерстве отметили, что FAO примет участие в формировании деловой программы форума и будет содействовать развитию международного сотрудничества в отрасли.

По данным министерства, в 2025 году производство пищевой продукции в Таджикистане достигло 8,1 млрд сомони, увеличившись на 12,3%, а экспорт сельскохозяйственной продукции составил $450 млн, что на 18% больше, чем годом ранее. Одним из приоритетных направлений остается реализация проектов по глубокой переработке сельскохозяйственного сырья.

Международный форум пищевой промышленности станет первым из пяти отраслевых форумов, которые министерство промышленности и новых технологий Таджикистана проведет в Душанбе с августа по декабрь 2026 года. Серия мероприятий также включает Международный текстильный форум, конференцию AI Conf 2026, Международный форум по горнодобывающей промышленности и металлургии и Международный угольный форум.

По данным министерства, объем производства в горнодобывающей отрасли в 2025 году увеличился на 36,2%. Добыча угля достигла 2,8 млн тонн, увеличившись на 10%, при этом экспорт угля в первом полугодии вырос на 601%.

Таджикистан ООН FAO
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