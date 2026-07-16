Средняя зарплата курьера в Москве превышает заработок специалиста с высшим образованием

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Москве во втором квартале 2026 года средняя зарплата курьера достигла 150 тысяч рублей в месяц, выяснил исследовательский центр SuperJob.ru.

Это на 14% превышает среднюю зарплату дипломированного специалиста с высшим образованием и на 55% больше заработной платы квалифицированного работника со средним профессиональным образованием.

Средняя зарплата курьера в Москве выросла на 11% в годовом измерении, в 2025 году средний заработок по данной позиции был на уровне 135 тысяч рублей.