Анталья в I полугодии потеряла 9% иностранных туристов

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Турецкая Анталья в первом полугодии приняла 5,57 млн иностранных туристов, что на 9% меньше, чем годом ранее, россиян среди них 1,28 млн, следует из статистики аэропорта курортной провинции, которую публикуют турецкие СМИ.

Согласно данным аэропорта, за первые 6 месяцев 2026 года в Анталью прилетели 5 574 375 иностранных туристов. Июнь стал самым загруженным месяцем с начала года - только в этом месяце в аэропорт Анталии прибыли 2 061 734 иностранных пассажира.

Россия остается крупнейшим рынком-донором для провинции, за ней следуют Германия, Великобритания и Польша. В первом полугодии из России в Анталью прибыли 1 279 820 туристов, из Германии - 1 178 927, из Великобритании - 575 974, из Польши - 413 449. Важными рынками стали также Нидерланды (183 776 туристов), Украина (150 915) и Казахстан (132 205).

Общее количество иностранных авиапассажиров, прибывших в Анталью в первом полугодии, снизилось по сравнению с прошлым годом, когда показатель составил 6 135 244, на 9%.

Тем не менее, представители туротрасли региона заявляют, что ожидают роста турпотока в июле, августе и сентябре, когда бронирования обычно наиболее активны. Как считают эксперты, широкий ассортимент объектов размещения в Анталье, транспортная доступность и международная известность все еще могут помочь туристическому направлению достичь целевого показателя к концу 2026 года - 18 млн иностранных туристов.

В 2025 году регион принял 17,1 млн иностранных гостей, что стало рекордным показателем.