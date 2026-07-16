РФ запросила создание третейской группы ВТО в рамках спора с ЕС о пограничном углеродном регулировании

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Россия обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с запросом об учреждении третейской группы для разрешения спора с Евросоюзом в отношении пограничного корректирующего углеродного механизма (ПКУМ).

Как сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ, в соответствии с процедурами ВТО запрос на учреждение третейской группы будет рассмотрен на заседании органа ВТО по разрешению споров (ОРС) 24 июля.

Спор с ЕС относительно ПКУМ был инициирован российской стороной в прошлом году. Тогда РФ обратилась в ВТО с запросом о проведении консультаций с ЕС по вопросу ПКУМ, что являлось первым этапом подачи иска. В мае 2026 года Евросоюз от проведения консультаций отказался, мотивировав это тем, что в условиях конфликта на Украине "консультации, запрошенные РФ, не могут быть плодотворными и не могут привести к взаимоприемлемому решению рассматриваемого вопроса". Запрос РФ о создании третейской группы является следующим этапом подачи иска в рамках начатого спора.

Третейская группа должна оценить соответствие ПКУМ правилам соглашений ВТО.

В Минэкономразвития напомнили, что Россия считает ПКУМ "дискриминационным инструментом, который ЕС использует для неправомерного ограничения доступа на свой рынок для конкурентной импортной продукции". Кроме того, ПКУМ, с позиции РФ, представляет собой пример злоупотреблений ЕС "зеленой повесткой" для создания искусственных конкурентных преимуществ производителям ЕС.

Ранее ЕС декларировал намерение "смягчить" ПКУМ и его возможные негативные последствия для иностранных производителей. Но, как отметили в российском министерстве, принятые в конце 2025 - начале 2026 года акты, которые вносят изменения в базовый регламент ЕС о ПКУМ, "не только не устранили существенных нарушений ЕС своих международных обязательств, но и по ряду аспектов усилили конфликт между своим регулированием и правом ВТО".

По мнению РФ, ПКУМ нарушает ряд базовых правил Генерального соглашения ВТО по тарифам и торговле (ГАТТ), среди которых: режим наибольшего благоприятствования (статья I ГАТТ), уровень связывания таможенных пошлин и иных сборов (статья II ГАТТ), запрет на введение количественных ограничений в отношении импорта (статья XI ГАТТ), национальных режим (статья III ГАТТ), транспарентность (статья Х ГАТТ), а также соглашения о процедурах импортного лицензирования.

Кроме того, механизм предоставления дополнительных бесплатных квот на выбросы отдельным отраслям ЕС, которые, как считает европейская сторона, подвержены риску "утечек парниковых выбросов", в рамках системы ЕС по торговле квотами на выбросы представляет собой запрещенную субсидию в понимании соглашения ВТО по субсидиям и компенсационным мерам, подчеркнули в Минэкономразвития РФ.

Там отметили также, что, несмотря на санкционные ограничения со стороны ЕС, ПКУМ затрагивает интересы российских производителей, в том числе на рынках третьих стран, поскольку распространяется на всю цепочку производства соответствующих товаров.

ПКУМ - разработанный ЕС механизм, предполагающий уплату импортерами товаров "углеродного налога", эквивалентного выплатам за выбросы парниковых газов европейских производителей аналогичной продукции. Взимание пошлин в рамках ПКУМ действует с 2026 года и на первом этапе охватывает цемент, сталь, алюминий, удобрения, электроэнергию и водород. Предполагается, что в дальнейшем этот перечень будет расширяться.