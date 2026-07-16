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Выплаты иностранным держателям евробондов при погашении могут освободить от налогов

Такое предложение выдвинул Минфин РФ

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Минфин предлагает освободить от налогообложения в РФ суммы выплат иностранным держателям еврооблигаций российских эмитентов при погашении бумаг. Такое предложение содержится в проекте поправок правительства ко второму чтению законопроекта "О внесении изменений в статьи 251 и 270 части второй Налогового кодекса РФ", которые рассматриваются в четверг на заседании кабинета министров.

До 2022 года выплаты иностранным держателям по евробондам осуществлялись через SPV, создаваемые российскими компаниями. При этом российская организация освобождалась от функции налогового агента, и таким образом, налоги в отношении выплат по евробондам взимались в соответствии с законодательством страны держателя.

С введением санкций указами президента №95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами" и №198 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с исполнением обязательств по некоторым ценным бумагам" были введены схемы выплат по евробондам напрямую российскими заемщиками на счета иностранным держателям или через депозитарий. Однако освобождение от уплаты налога в РФ по законодательству распространялась только на выплаты, которые осуществлялись через SPV. В 2023 году были приняты поправки в НК, которыми были освобождены от налогообложения в РФ процентные выплаты по еврооблигациям иностранным держателям, которые осуществляются в соответствии с указами №95 и №198 напрямую владельцам облигаций или через депозитарий, минуя SPV. Теперь же освобождение будет распространено и на погашение тела долга, осуществляемое по этой же схеме.

В пояснительной записке к поправкам в НК, с которой ознакомился "Интерфакс", говорится, что с учетом положений президентских указов №95 и №198 предлагается "установить освобождение от налогообложения в РФ сумм выплат иностранным держателям в размере номинальной стоимости еврооблигаций, осуществляемых при их погашении".

Технически эта новация реализуется посредством исключения в статье "Особенности исчисления и уплаты налога с доходов, полученных иностранной организацией от источников в РФ, удерживаемого налоговым агентом", слова "процентный" в отношении дохода из положений, которые определяют условия, при которых российская организация освобождается от обязанностей налогового агента при обслуживании обязательств по евробондам.

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