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Основными темами саммита РФ-Африка будут расчеты в альтернативных валютах, ИИ и продбезопасность

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Участники предстоящего третьего саммита Россия - Африка обсудят в приоритетном порядке искусственный интеллект (ИИ), цифровую экономику, взаимные расчеты в альтернативных валютах и продовольственную безопасность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Среди приоритетных тем третьего саммита будут такие, как информационно-коммуникационные технологии, искусственный интеллект, цифровая экономика, расчеты в альтернативных валютах по отношению к главным западным валютам, которые являются резервными, но которыми Запад грубо злоупотребляет", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Гвинеи-Бисау Фатуматой Жау.

Министр добавил, что одной из главных тем станет "продовольственная безопасность, которая для африканцев всегда имела очень важное значение". "Причем продовольственную безопасность мы будем рассматривать не только с точки зрения продолжения расширения экспорта российских продовольствия и удобрений, но и с точки зрения налаживания производства и продуктов сельского хозяйства, и удобрений на самом африканском континенте", - подчеркнул он.

Лавров также выразил надежду, что "все эти направления будут конкретизированы за оставшееся время и найдут свое отражение в готовящемся плане действий на 2027-2029 годы, равно как и будут зафиксированы в декларации, которую по итогам саммита лидеры должны принимать".

Глава МИД также сообщил, "что президент Гвинеи-Бисау будет участвовать в этом мероприятии".

МИД РФ Сергей Лавров Африка Гвинея-Бисау
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