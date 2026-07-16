Розничные продажи в США в июне выросли на 0,2%, как и ожидалось

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В США в июне розничные продажи выросли на 0,2% к маю, сообщило Минторговли.

Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

В мае, по пересмотренным данным, розничные продажи выросли на 1%, а не на 0,9%, как было объявлено ранее.

Реализация спортивных товаров, музыкальных инструментов, книг и товаров для хобби выросла на 1,3%, автомобилей и автокомпонентов - на 1,9%, тогда как продуктов питания и напитков - снизилась на 0,2%, одежды - на 0,3%, товаров для здоровья и ухода за собой - на 0,8%. Продажи на АЗС упали на 5,3%, в том числе из-за снижения стоимости бензина.

Продажи в магазинах электроники и бытовой техники повысились на 0,8%, в мебельных магазинах - не изменились.

Общий объем розничных продаж в США в июне увеличился на 6,7% относительно того же месяца прошлого года. В мае показатель, согласно уточненным данным, вырос на 7,3%, а не на 6,9%.

На долю розничных продаж приходится около трети всех потребительских расходов, обеспечивающих в свою очередь 70% ВВП США.