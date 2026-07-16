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Венгерская OTP намерена трансформировать узбекский Ipoteka Bank в универсальный банк

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Венгерская OTP Group продолжает процесс трансформации входящего в группу Ipoteka Bank в Узбекистане в универсальный коммерческий банк, сообщил заместитель председателя правления OTP Group, руководитель блока стратегии и финансов Адам Сентпетери.

"OTP Group подписала соглашение о приобретении Ipoteka Bank в 2022 году, а процесс интеграции и преобразования банка начался в 2023 году. Основной целью являлось преобразование финансового учреждения, специализировавшегося в основном на ипотечном кредитовании, в полноценный коммерческий банк. Ранее Ipoteka Bank занимался преимущественно выдачей кредитов и предоставлением базовых финансовых услуг, но цель OTP - создать современную, универсальную банковскую модель и в Узбекистане", - сказал Сентпетери в интервью венгерскому изданию Daily News Hungary.

По его словам, трансформация предусматривает изменение операционных процессов, расширение линейки банковских услуг, модернизацию IT-системы и повышение качества обслуживания клиентов. При этом одним из ключевых направлений является цифровизация.

"Результаты уже очевидны. В 2024 году банк получил прибыль в размере приблизительно $100 млн, которая в 2025 году выросла примерно до $140 млн. Сегодня Ipoteka Bank характеризуется значительным присутствием на рынке", - подчеркнул Сентпетери.

Комментируя внимание венгерского бизнеса к Узбекистану, он сказал, что особый интерес могут представлять области, в которых Венгрия уже имеет опыт, технологии или экспортные компетенции. "Примерами могут служить цифровизация банковского дела, пищевая промышленность, сельскохозяйственные технологии, управление водными ресурсами, здравоохранение и даже услуги, связанные с образованием", - отметил топ-менеджер OTP Group.

Ipoteka Bank, согласно данным на его сайте, в 2024 году занимал пятое место среди узбекских банков по объему активов ($3,8 млрд). Доля на ипотечном рынке - 23%.

OTP Group Венгрия Узбекистан Ipoteka Bank
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