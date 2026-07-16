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Число новых заявок на пособие по безработице в США неожиданно снизилось

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Количество американцев, обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 8 тыс. - до 208 тыс., говорится в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 216 тыс., а не 215 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем ожидали увеличения числа новых заявок до 217 тыс., по данным Trading Economics.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось до 214,25 тыс. с 219 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 4 июля, снизилось до 1,805 млн по сравнению с пересмотренными 1,821 млн на предыдущей неделе. Эксперты в среднем ожидали роста показателя до 1,82 млн с ранее объявленного уровня предыдущей недели в 1,814 млн.

США
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