Таджикистан увеличил импорт нефтепродуктов до 599,5 тыс. тонн в I полугодии 2026 г.

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Таджикистан в январе-июне 2026 года увеличил импорт основных видов нефтепродуктов и сжиженного газа, сообщили в Антимонопольной службе при правительстве республики.

Согласно данным таможенной статистики, за шесть месяцев текущего года в страну было ввезено 599,5 тыс. тонн нефтепродуктов на общую сумму $494,7 млн. Средняя стоимость импортированной продукции составила $825 за тонну.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём импорта нефтепродуктов увеличился на 35,9 тыс. тонн, а средняя цена выросла на $38, или 4,8%.

Основным поставщиком нефтепродуктов в Таджикистан остаётся Россия, на долю которой пришлось 91,1% общего объёма поставок. Также импорт осуществлялся из Белоруссии (2,8%), Туркменистана (1,9%), Казахстана (1%), Узбекистана (0,9%), Кыргызстана (0,9%) и других государств (1,5%).

Дизельное топливо

В январе-июне 2026 года более 30 хозяйствующих субъектов импортировали в Таджикистан 300,2 тыс. тонн дизельного топлива стоимостью $236,8 млн. Средняя цена составила $789 за тонну.

Объём поставок дизтоплива увеличился на 35,4 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а средняя стоимость выросла на $32, или 4,2%.

Крупнейшим импортёром дизельного топлива стала компания "Газпромнефть-Таджикистан" с долей 45,4% рынка. Далее следуют Агентство по обеспечению специальным имуществом при Правительстве Таджикистана (6,1%), "Эмом импорт экспорт" (5,8%), "Сеганҷ" (4,7%), "Темур ойл" (4,5%), "Тадж Тур" (2,9%) и другие участники рынка.

Бензин

Импорт бензина в первом полугодии 2026 года осуществляли восемь хозяйствующих субъектов. В страну было ввезено 243,2 тыс. тонн бензина на сумму $196,2 млн.

Средняя стоимость бензина составила $807 за тонну. По сравнению с январём-июнем прошлого года объём импорта увеличился на 1,8 тыс. тонн, а средняя цена выросла на $61, или 8,2%.

Лидерами рынка поставок бензина стали "Газпромнефть-Таджикистан" с долей 45,1%, "Темур ойл" - 22,3%, Агентство по обеспечению специальным имуществом при Правительстве Таджикистана - 13,3%, "Эмом импорт экспорт" - 7,5%.

Сжиженный газ

Импорт сжиженного газа в январе-июне 2026 года составил 241,1 тыс. тонн на сумму $164,3 млн. Средняя стоимость поставок составила $681 за тонну.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём импорта увеличился на 64,2 тыс. тонн, при этом средняя цена осталась без изменений.

Основными поставщиками сжиженного газа стали Казахстан - 158,9 тыс. тонн, или 65,9% общего объёма, и Россия - 82,2 тыс. тонн, или 34,1%.

Крупнейшими импортёрами выступили "Темур ойл" (17,6%), "Аллат" (16,5%), "Октан сервис" (10,1%), "Гайрат 82" (9,8%), "Газпромнефть-Таджикистан" (7,6%) и другие компании.