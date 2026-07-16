Рубль в четверг упал в паре с юанем на фоне колебаний между ростом и снижением на рынке нефти

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань заметно укрепился на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль упал на фоне колебаний между ростом и снижением на рынке нефти. Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 11,5845 руб., что на 14,45 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 17 июля на 36,13 копейки, до 78,3181 руб./$1, и увеличил курс евро на 41,99 копейки, до 89,3296 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса. С 8 июня он определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 по московскому времени в текущий рабочий день.

"В четверг на биржевых торгах спрос на иностранную валюту высокий. С полудня курс юаня интенсивно растет, обновляет недельные максимумы, торговался на уровне 11,57. Высокие цены на нефть не оказывают поддержку рублю, тренд для него остается нисходящим", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления департамента казначейских и торговых операций Инбанка Виктор Белов.

Инфляция в РФ с 7 по 13 июля составила 0,17% после 0,31% с 30 июня по 6 июля, сообщил в среду Росстат.

Существенный вклад в инфляцию, как и в предыдущие недели, внес рост цен на бензин и дизельное топливо, на замедлении темпов роста потребительских цен сказалось снижение цен на отдельные виды плодоовощной продукции.

С начала месяца рост потребительских цен к 13 июля составил 0,43%, с начала года - 4,64%.

Из данных за июнь и начало июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 13 июля составила 5,62% (после 6,02% на конец июня), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 13 июля на уровне 5,62% после 5,58% на 6 июля. Соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

Банк России, вероятно, сделает две паузы в текущем цикле снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, говорится в комментарии аналитика Ильи Федорова. Недельная инфляция, по сообщению Росстата, замедлилась почти вдвое, но ценовое давление сохраняется, что умеренно негативно, отмечает эксперт.

"Несмотря на замедление недельной инфляции, сохраняется повышенное ценовое давление. Топливный фактор остается ключевым источником роста цен, а его устойчивость снижает пространство для смягчения денежно-кредитной политики, - пишет Федоров. - Считаем прогноз ставки на уровне 13% годовых на конец года слишком низким для текущего инфляционного давления. Ждем две паузы в цикле снижения ставки на ближайших заседаниях".

Пауза в снижении ключевой ставки Банка России по итогам июльского заседания выглядит наиболее логичной в сложившихся условиях, считают аналитики инвестиционной компании "Вектор Капитал".

"Общая инфляция складывается высокой и, казалось бы, нужно повышать ставку, но с опубликованными последними данными по бизнес-климату мы не считаем, что есть существенное пространство для ужесточения денежно-кредитной политики без дальнейшего ухудшения состояния экономики, - пишут эксперты в комментарии. - К тому же очищенная от волатильных компонентов инфляция по-прежнему остается нормальной, чем ЦБ должен быть удовлетворен. Поэтому решение оставить ставку неизменной на следующей неделе мы считаем наиболее логичным".

Цены на нефть

Цены на нефть колеблются между ростом и снижением на торгах в четверг, трейдеры продолжают оценивать сигналы, поступающие с Ближнего Востока.

Вооруженные силы США накануне нанесли очередную серию ударов по Ирану, атаковав командные центры, системы ПВО, пусковые установки ракет и беспилотников, а также объекты береговой охраны. Кроме того, Штаты запустили ракеты по танкеру M/T Belma под флагом Кюрасао, который направлялся к иранскому острову Харк в Персидском заливе. По сообщению командования, коммерческое судно проигнорировало многочисленные предупреждения, пытаясь прорвать американскую блокаду.

В ответ Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) нанес удары по используемой США авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени опускается на 0,26%, до $84,72 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,31%, до $79,36 за баррель.

Стоимость Brent поднималась выше $86 за баррель в ходе торгов на сообщении агентства Reuters о том, что Тегеран попросил йеменских хуситов быть готовыми перекрыть маршрут поставок нефти через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив, если США нанесут удары по энергетической инфраструктуре Ирана.

Закрытие Баб-эль-Мандебского пролива создает серьезную дополнительную угрозу для поставок энергоносителей с Ближнего Востока. По данным Kpler, ежедневный транзит нефти по этому маршруту в июне составлял порядка 7,4 млн баррелей в сутки, то есть 7% мировой добычи.

Между тем через Ормузский пролив в среду прошли лишь семь танкеров против 13 днем ранее.

Дисконты на российскую нефть Urals с отгрузкой в портах страны в первой половине июля упали к полному июню на $3 за баррель, при поставке в Индию дисконт упал почти на $7 за баррель, свидетельствуют данные ценового агентства Argus, с которым ознакомился "Интерфакс".

Заметное удешевление российской нефти отмечалось с 18 июня, после того как США и Иран договорились о мирном урегулировании военного конфликта и открытии Ормузского пролива, что позволило увеличить поставки из Персидского залива. Но после того, как конфликт возобновился на прошлой неделе, российская нефть подорожала незначительно - в пределах $0,5 за баррель.

Таким образом, по расчетам "Интерфакса", цена для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в июле пока складывается на уровне $50,41 за баррель. В июне она составила $63,52 за баррель, в мае - $86,52 за баррель, в апреле - $94,87 за баррель, в марте - $77 за баррель, в феврале - $44,59 за баррель, в январе - $40,95 за баррель. Цена отсечения в рамках бюджетного правила на 2026 год - $59 за баррель.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 16 июля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за среду упала на 17 базисных пунктов - до 14,25% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в четверг подросла на 1 базисный пункт, до 14,28% годовых, версии на 3 и 6 месяцев, напротив, опустились на 1 базисный пункт - до 14,46% и 15,25% годовых соответственно.