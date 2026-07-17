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Brent торгуется около $85 за баррель

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут на фоне продолжающихся военных действий на Ближнем Востоке и завершают неделю резким ростом.

Центральное командование ВС США в регионе (CENTCOM) объявило о нанесении очередной серии ударов по Ирану, в том числе по объектам береговой разведки, противовоздушной обороны и военной логистической инфраструктуры.

Армия Ирана в ответ атаковала с применением беспилотников американскую авиабазу в Бахрейне. Об отражении иранских ударов также сообщили власти Кувейта.

К 8:20 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,72 (0,85%) до $84,95 за баррель. В четверг Brent подешевела на $0,72 (0,85%), до $84,23 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,78 (0,99%), до $79,73 за баррель. За предыдущую сессию они подешевели на $0,65 (0,82%), до $78,95 за баррель.

На этой неделе как Brent, так и WTI подорожали почти на 12%. Нарушение режима прекращения огня между США и Ираном вновь ограничило поставки нефти через Ормузский пролив. Дополнительное беспокойство вызвало сообщение Reuters о том, что Тегеран попросил йеменских хуситов быть готовыми перекрыть маршрут поставок нефти через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив, если США нанесут удары по энергетической инфраструктуре Ирана.

Закрытие Баб-эль-Мандебского пролива создает серьезную дополнительную угрозу для поставок энергоносителей с Ближнего Востока. По данным Kpler, ежедневные поставки нефти по этому маршруту в июне составляли порядка 7,4 млн баррелей в сутки, то есть порядка 7% мировой добычи.

"Потенциальная угроза сбоя поставок нефти через Красное море дополнительно осложняет ситуацию на рынке", - отмечает аналитик KCM Trade Тим Уотрер. Этот сценарий "двойного риска" для поставок ближневосточной нефти будет способствовать сохранению премии в ценах на нефть.

WTI Kpler Brent США Иран
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