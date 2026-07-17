Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в I полугодии выросли на 5,5%

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Вторичный рынок легковых автомобилей в РФ в первом полугодии 2026 года вырос в годовом выражении на 5,5%, до 2 885 452 шт., подсчитали в "Автостате".

В июне россияне купили 507,7 тыс. подержанных легковых машин - больше на 8,6% г/г и на 0,7% по сравнению с маем.

Лидерство в марочной структуре вторичного рынка сохраняет Lada - за июнь было куплено 114 тыс. таких подержанных машин. Второе место занимает японская Toyota, показатель которой составил 55,3 тыс. единиц. Далее следуют корейские Kia и Hyundai (29,3 тыс. и 27,7 тыс. шт. соответственно). Замыкает пятерку популярных немецкий Volkswagen (23,6 тыс. шт.).

Из десяти наиболее продаваемых на вторичном рынке марок семь в июне показали помесячное снижение, сильнее всего "просел" Ford (-3,4%, до 14 309 шт.). Год к году в минусе только Lada (-1,6%, до 114 008 шт.). Самый большой рост в годовом выражении показали Volkswagen (+23,6%, до 23 641 шт.) и Honda (+21,7%, до 19 743 шт.).

Топ-10 продаваемых марок легковых автомобилей с пробегом в РФ, тыс. шт. (данные "Автостата")

№ Марка 6 мес. 2026г 6 мес. 2025г Динамика 1 Lada 669,708 715,810 -6,4% 2 Toyota 300,496 269,743 +11,4% 3 Kia 162,820 150,583 +8,1% 4 Hyundai 157,921 145,612 +8,5% 5 Volkswagen 130,859 109,016 +20% 6 Nissan 129,841 119,106 +9% 7 Honda 100,935 87,573 +15,3% 8 Chevrolet 103,106 97,251 +6% 9 Renault 99,009 91,690 +8% 10 Ford 84,492 80,794 +4,6% - ВСЕГО В РФ 2885,452 2733,775 +5,5%

Самой популярной моделью с пробегом в июне стала Kia Rio с результатом продаж 10,6 тыс. шт. На втором месте - Hyundai Solaris (10 тыс. шт.). Лидировавшая прежде Lada 2107 опустилась на третье место - в июне россияне приобрели 9,6 тыс. "семерок". На четвертом месте - японская Toyota Corolla (9,4 тыс. шт.). В пятерку лидеров вторичного рынка вошел также Ford Focus, июньский результат которого составил 8,7 тыс. шт.

Четыре модели из десятки популярных в июне показали снижение к маю, год к году продажи снизились только у трех. Самое большое помесячное снижение отмечено у Lada 4x4 (-4,1%, до 7 812 шт.), год к году - у "семерки" (-11,9%, до 9,59 тыс. шт.). Самый большой рост в годовом выражении наблюдается у японских Toyota Сorolla и Toyota Camry (+22,3% и +19,8%, до 9 436 и 7 442 машин соответственно).

Топ-10 продаваемых моделей легковых автомобилей с пробегом в РФ, тыс. шт. (данные "Автостата")