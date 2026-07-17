Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в I полугодии выросли на 5,5%
Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Вторичный рынок легковых автомобилей в РФ в первом полугодии 2026 года вырос в годовом выражении на 5,5%, до 2 885 452 шт., подсчитали в "Автостате".
В июне россияне купили 507,7 тыс. подержанных легковых машин - больше на 8,6% г/г и на 0,7% по сравнению с маем.
Лидерство в марочной структуре вторичного рынка сохраняет Lada - за июнь было куплено 114 тыс. таких подержанных машин. Второе место занимает японская Toyota, показатель которой составил 55,3 тыс. единиц. Далее следуют корейские Kia и Hyundai (29,3 тыс. и 27,7 тыс. шт. соответственно). Замыкает пятерку популярных немецкий Volkswagen (23,6 тыс. шт.).
Из десяти наиболее продаваемых на вторичном рынке марок семь в июне показали помесячное снижение, сильнее всего "просел" Ford (-3,4%, до 14 309 шт.). Год к году в минусе только Lada (-1,6%, до 114 008 шт.). Самый большой рост в годовом выражении показали Volkswagen (+23,6%, до 23 641 шт.) и Honda (+21,7%, до 19 743 шт.).
Топ-10 продаваемых марок легковых автомобилей с пробегом в РФ, тыс. шт. (данные "Автостата")
|№
|Марка
|6 мес. 2026г
|6 мес. 2025г
|Динамика
|1
|Lada
|669,708
|715,810
|-6,4%
|2
|Toyota
|300,496
|269,743
|+11,4%
|3
|Kia
|162,820
|150,583
|+8,1%
|4
|Hyundai
|157,921
|145,612
|+8,5%
|5
|Volkswagen
|130,859
|109,016
|+20%
|6
|Nissan
|129,841
|119,106
|+9%
|7
|Honda
|100,935
|87,573
|+15,3%
|8
|Chevrolet
|103,106
|97,251
|+6%
|9
|Renault
|99,009
|91,690
|+8%
|10
|Ford
|84,492
|80,794
|+4,6%
|-
|ВСЕГО В РФ
|2885,452
|2733,775
|+5,5%
Самой популярной моделью с пробегом в июне стала Kia Rio с результатом продаж 10,6 тыс. шт. На втором месте - Hyundai Solaris (10 тыс. шт.). Лидировавшая прежде Lada 2107 опустилась на третье место - в июне россияне приобрели 9,6 тыс. "семерок". На четвертом месте - японская Toyota Corolla (9,4 тыс. шт.). В пятерку лидеров вторичного рынка вошел также Ford Focus, июньский результат которого составил 8,7 тыс. шт.
Четыре модели из десятки популярных в июне показали снижение к маю, год к году продажи снизились только у трех. Самое большое помесячное снижение отмечено у Lada 4x4 (-4,1%, до 7 812 шт.), год к году - у "семерки" (-11,9%, до 9,59 тыс. шт.). Самый большой рост в годовом выражении наблюдается у японских Toyota Сorolla и Toyota Camry (+22,3% и +19,8%, до 9 436 и 7 442 машин соответственно).
Топ-10 продаваемых моделей легковых автомобилей с пробегом в РФ, тыс. шт. (данные "Автостата")
|№
|Модель
|6 мес. 2026г
|6 мес. 2025г
|Динамика
|1
|Kia Rio
|58,200
|52,468
|+10,9%
|2
|Hyundai Solaris
|56,692
|51,938
|+9,2%
|3
|Lada 2107 Classic
|55,154
|67,666
|-18,5%
|4
|Toyota Corolla
|50,270
|42,952
|+17%
|5
|Ford Focus
|50,680
|48,330
|+4,9%
|6
|Lada 2114 Samara 2
|48,128
|55,383
|-13,1%
|7
|Lada 4X4
|49,551
|48,111
|+3%
|8
|Lada 2170
|45,461
|48,931
|-7,1%
|9
|Toyota Camry
|42,198
|37,673
|+12%
|10
|Lada 2190
|41,285
|38,664
|+6,8%
|-
|Всего в РФ
|2885,452
|2733,775
|+5,5%