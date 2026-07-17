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Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в I полугодии выросли на 5,5%

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Вторичный рынок легковых автомобилей в РФ в первом полугодии 2026 года вырос в годовом выражении на 5,5%, до 2 885 452 шт., подсчитали в "Автостате".

В июне россияне купили 507,7 тыс. подержанных легковых машин - больше на 8,6% г/г и на 0,7% по сравнению с маем.

Лидерство в марочной структуре вторичного рынка сохраняет Lada - за июнь было куплено 114 тыс. таких подержанных машин. Второе место занимает японская Toyota, показатель которой составил 55,3 тыс. единиц. Далее следуют корейские Kia и Hyundai (29,3 тыс. и 27,7 тыс. шт. соответственно). Замыкает пятерку популярных немецкий Volkswagen (23,6 тыс. шт.).

Из десяти наиболее продаваемых на вторичном рынке марок семь в июне показали помесячное снижение, сильнее всего "просел" Ford (-3,4%, до 14 309 шт.). Год к году в минусе только Lada (-1,6%, до 114 008 шт.). Самый большой рост в годовом выражении показали Volkswagen (+23,6%, до 23 641 шт.) и Honda (+21,7%, до 19 743 шт.).

Топ-10 продаваемых марок легковых автомобилей с пробегом в РФ, тыс. шт. (данные "Автостата")

Марка6 мес. 2026г6 мес. 2025гДинамика
1Lada669,708715,810-6,4%
2Toyota300,496269,743+11,4%
3Kia162,820150,583+8,1%
4Hyundai157,921145,612+8,5%
5Volkswagen130,859109,016+20%
6Nissan129,841119,106+9%
7Honda100,93587,573+15,3%
8Chevrolet103,10697,251+6%
9Renault99,00991,690+8%
10Ford84,49280,794+4,6%
-ВСЕГО В РФ2885,4522733,775+5,5%

Самой популярной моделью с пробегом в июне стала Kia Rio с результатом продаж 10,6 тыс. шт. На втором месте - Hyundai Solaris (10 тыс. шт.). Лидировавшая прежде Lada 2107 опустилась на третье место - в июне россияне приобрели 9,6 тыс. "семерок". На четвертом месте - японская Toyota Corolla (9,4 тыс. шт.). В пятерку лидеров вторичного рынка вошел также Ford Focus, июньский результат которого составил 8,7 тыс. шт.

Четыре модели из десятки популярных в июне показали снижение к маю, год к году продажи снизились только у трех. Самое большое помесячное снижение отмечено у Lada 4x4 (-4,1%, до 7 812 шт.), год к году - у "семерки" (-11,9%, до 9,59 тыс. шт.). Самый большой рост в годовом выражении наблюдается у японских Toyota Сorolla и Toyota Camry (+22,3% и +19,8%, до 9 436 и 7 442 машин соответственно).

Топ-10 продаваемых моделей легковых автомобилей с пробегом в РФ, тыс. шт. (данные "Автостата")

Модель6 мес. 2026г6 мес. 2025гДинамика
1Kia Rio58,20052,468+10,9%
2Hyundai Solaris56,69251,938+9,2%
3Lada 2107 Classic55,15467,666-18,5%
4Toyota Corolla50,27042,952+17%
5Ford Focus50,68048,330+4,9%
6Lada 2114 Samara 248,12855,383-13,1%
7Lada 4X449,55148,111+3%
8Lada 217045,46148,931-7,1%
9Toyota Camry42,19837,673+12%
10Lada 219041,28538,664+6,8%
-Всего в РФ2885,4522733,775+5,5%
Lada Автостат
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