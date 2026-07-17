Рост ВВП Киргизии за первое полугодие 2026 года составил почти 12%

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Киргизии Адылбек Касымалиев на аппаратном совещании подвел итоги социально-экономического развития страны за первое полугодие, сообщает пресс-служба киргизского кабинета министров.

По предварительным оценкам, по итогам первого полугодия 2026 года объем ВВП составил 960 млрд сомов ($10,9 млрд), а реальный темп роста достиг 11,9%.

"Кыргызская Республика занимает первое место среди государств-членов ЕАЭС по темпам роста ВВП. Рост обеспечивается за счет вклада всех отраслей экономики. Строительный сектор вырос на 69,6%, сфера услуг - на 6%, сельское хозяйство - на 4,3%. В промышленности рост составил 12,8%, что свидетельствует о весьма позитивной динамике развития экономики", - сказал Касымалиев.

С начала года также наблюдаются высокие темпы роста инвестиций в основной капитал. Их объем составил 204,4 млрд сомов($2,3 млрд), увеличившись на 64,3%.