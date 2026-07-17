Денежная база в России выросла с 3 по 10 июля на 230,9 млрд рублей

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 10 июля составил 21821,8 млрд рублей, сообщил Банк России.

На 3 июля денежная база в России равнялась 21590,9 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 1,06%, или на 230,9 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.