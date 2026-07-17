Кабмин РФ решил распространить механизм импортного демпфера на дизтопливо

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Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло решение о распространении механизма импортного демпфера на дизельное топливо по аналогии с демпфером для бензина. Соответствующие поправки будут внесены в Налоговый кодекс, говорится в сообщении Минэнерго.

Демпфер будет выплачиваться, если в предыдущем месяце в России действовал запрет на экспорт дизельного топлива, керосина и средних дистиллятов, отмечается в информации.

Это решение позволит сформировать дополнительные экономические стимулы для поставок импортного дизельного топлива на внутренний рынок в случае возникновения такой необходимости, подчеркивает Минэнерго.

"Введение импортного демпфера станет дополнительным инструментом обеспечения стабильного предложения дизельного топлива на внутреннем рынке. Мера позволит при необходимости оперативно привлекать дополнительные объемы топлива из-за рубежа, сохраняя экономическую привлекательность таких поставок и способствуя надежному обеспечению потребностей российских потребителей", - приводятся в сообщении слова министра энергетики Сергея Цивилева.