Рубль утром слегка укрепляется в паре с юанем на фоне дорогой нефти

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань немного опускается на Московской бирже при открытии торгов в пятницу, рубль слегка подрастает на фоне дорогой нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,5775 руб. (-0,7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,36 коп. выше уровня действующего официального курса.

"В четверг давление на рубль сохранилось, что привело к выходу юаня выше 11,5 руб. и заметному движению доллара в сторону 80 руб. на фоне повышенной спекулятивной активности. При этом снижение рубля происходит на фоне стабилизации рынка энергоносителей на относительно высоких уровнях - нефть марки Brent стабилизировалась в районе $84-85 за баррель - и в преддверии повышенных налоговых отчислений. На наш взгляд, сегодня юань продолжит движение в диапазоне 11-11,8 руб. Пока мы не видим существенных факторов, которые могли бы способствовать дальнейшему росту китайской валюты и выходу вверх из данного диапазона. Более того, в рамках следующей недели рубль может перейти к восстановлению, отыгрывая потери за счет поддержки со стороны экспортеров, которые увеличат предложение иностранной валюты в преддверии пика налоговых выплат, приходящегося на 28 июля. При этом объем отчислений в бюджет со стороны крупных нефтегазовых компаний вырастет в 1,6 раза за счет выплаты квартального НДД, что будет способствовать повышенному спросу на рублевую ликвидность с их стороны, который может быть удовлетворен через конвертацию валюты", - отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Цены на нефть

Цены на нефть немного повышаются в пятницу утром на фоне продолжающихся военных действий на Ближнем Востоке и завершают неделю резким ростом.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по московскому времени составляет $84,41 за баррель, что на 0,24% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,63%, до $79,42 за баррель.

На этой неделе как Brent, так и WTI подорожали почти на 12%, так как нарушение режима прекращения огня между США и Ираном вновь ограничило поставки нефти через Ормузский пролив.

Дополнительное беспокойство вызвало сообщение агентства Reuters о том, что Тегеран попросил йеменских хуситов быть готовыми перекрыть маршрут поставок нефти через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив, если США нанесут удары по энергетической инфраструктуре Ирана.

Закрытие Баб-эль-Мандебского пролива создает серьезную дополнительную угрозу для поставок энергоносителей с Ближнего Востока. По данным Kpler, ежедневные поставки нефти по этому маршруту в июне составляли порядка 7,4 млн баррелей в сутки, то есть порядка 7% мировой добычи.