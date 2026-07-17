Индексы Мосбиржи и РТС начали сессию ростом на 0,2%

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале сессии в пятницу корректируется вверх за счет закрытия игроками части коротких позиций, при этом факторы давления остаются прежними - геополитическая напряженность из-за украинского конфликта, риски новых антироссийских санкций Запада и ожидания возможной паузы в монетарном смягчении ЦБ при росте инфляции.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,2%.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,2% до 2025,69 пункта, индекс РТС вырос на 0,2% до 815,3 пункта (+0,2%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (+3,6%), ПАО "Южуралзолото" (+3,5%), "АЛРОСА" (+3%), упали после отсечки годовых дивидендов бумаги "Аэрофлота" (-13,3%, до 29,75 рубля; выплаты - 5,29 рубля на акцию).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 17 июля, составляет 78,3181 рубля (+36,13 копейки).

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