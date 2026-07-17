Банки в июне замедлили темпы роста корпоративного кредитования до 0,3%

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Темпы роста корпоративного кредитования в июне замедлились до 0,3% с 1,2% в мае, говорится в обзоре Банка России о развитии банковского сектора.

"Сдержанная динамика июня частично связана с тем, что компании выплатили проценты по кредитам в конце квартала", - отмечает ЦБ.

Около половины прироста корпоративного портфеля пришлось на кредиты крупнейшим госкомпаниям (+0,2 трлн рублей).

Требования банков к компаниям в июне выросли на 0,4% после увеличения на 1,5% в мае.

Корпоративные кредиты в рублях в июне выросли на 0,7% (0,6 трлн рублей), валютная задолженность сократилась на 2,5% (-0,3 трлн рублей, снижение было равномерно распределено между заемщиками).

Вложения банков в корпоративные облигации увеличились

Незначительно, на 0,7% (0,04 трлн рублей).

Годовой темп роста требований к компаниям увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1 процентного пункта (п.п.), до 13,7%.