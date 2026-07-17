В июне средства россиян в банках выросли на 0,3%

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Средства юрлиц в российских банках в июне практически не изменились - снизились на 0,01% после существенного роста в мае (на 2,9%), говорится в обзоре ЦБ о развитии банковского сектора.

Результат июня обусловлен в том числе тем, что компаниям требовались средства для процентных выплат по кредитам, а также снижением цен на энергоресурсы у экспортеров, поясняет регулятор.

Средства населения в июне выросли на слабые 0,3% (на 0,2 трлн рублей) после снижения на 0,8% (на 0,5 трлн рублей) в мае. Банк России связывает это с летними тратами на отдых и сохраняющимся высоким спросом на наличные, объем которых в обращении в июне увеличился на 0,5 трлн руб. (в июне прошлого года наблюдался рост на 0,2 трлн рублей).

Рублевые остатки выросли на 0,5%, или 0,3 трлн рублей, преимущественно благодаря средствам на текущих счетах, а валютные - сократились на 3,1%, или 0,1 трлн рублей в рублевом эквиваленте.

Рост средств на счетах эскроу в июне составил 1,2%, объем средств вырос на 84 млрд рублей (в мае был рост на 1,1%). Банк России объясняет это ростом ипотечных выдач.

Объем госсредств в банках в июне уменьшился на 0,3 трлн рублей (-3,3% после -6,1% в мае). Сократились средства как региональных бюджетов (на 0,2 трлн рублей, или на 9%), так и Федерального казначейства (снижение на 0,1 трлн рублей, или 2,1%).

Привлечение банками средств от ЦБ в июне выросло на 0,4 трлн рублей, или на 7,4%, за счет кредитов под залог нерыночных активов (+0,6 трлн рублей) - отдельные банки использовали эти кредиты для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности.