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Популярность АУСН у бизнеса резко выросла в I полугодии

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Популярность автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) у российского бизнеса в первом полугодии 2026 года резко выросла, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

АУСН - специальный налоговый режим, позволяющий предпринимателям и организациям снизить налоговую нагрузку и упростить бухгалтерский учет. Он действует в рамках эксперимента, который был запущен в нескольких регионах с июля 2022 года, а с 2025 года распространен на всю Россию. Срок его действия - до конца 2027 года. АУСН предполагает, что ФНС самостоятельно рассчитывает налог на основе данных контрольно-кассовой техники, банковских выписок и личного кабинета налогоплательщика. Предпринимателю не нужно сдавать декларации по налогу, 6-НДФЛ и расчеты по страхвзносам. Среди ключевых преимуществ АУСН - освобождение от уплаты НДС при доходе до 60 млн руб., а также отсутствие необходимости платить фиксированные страховые взносы за себя (для ИП) и страховые взносы за руководителя и сотрудников (для юрлиц). Ставки по АУСН - 8% при объекте "доходы" и 20% при "доходы минус расходы" (с минимальным налогом 3% во втором случае).

В январе-июне 2026 года, согласно "СПАРК", на АУСН перешли свыше 400 тыс. субъектов бизнеса - 203,2 тыс. компаний и 203,7 тыс. ИП.

На 1 января на АУСН было всего 827 юрлиц и 158,7 тыс. ИП, таким образом, за полугодие суммарный показатель подскочил в 2,6 раза.

На текущий момент (срез на 13 июля) режим продолжают применять 189,4 тыс. организаций и 193,8 тыс. ИП. Высокий показатель удержания участников говорит о востребованности системы, отмечают аналитики "СПАРКа".

Всего к середине июля число участников АУСН достигло 433,5 тыс. (192,5 тыс. компаний и 241 тыс. ИП).

Отраслевая структура отражает ориентацию на микробизнес с относительно простым учетом и высокой долей безналичных расчетов. Лидируют компании из сферы торговли (розница и опт - около 38,7%), строительства (около 9%), сферы услуг (HoReCa, гостиницы, ремонт, персональные услуги - порядка 6%) и транспорта (примерно 5%). В географическом разрезе наиболее активны Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодарский край. Это связано как с высокой предпринимательской активностью, так и с развитой инфраструктурой безналичных платежей и ККТ.

На фоне всплеска интереса к АУСН фиксируется сокращение числа юрлиц и одновременно устойчивый рост доли индивидуальных предпринимателей. Согласно данным ФНС, за первое полугодие 2026 года количество юрлиц в сегменте МСП сократилось в годовом исчислении на 5,2%, а число ИП выросло на 7,8%. В результате доля ИП в общем количестве субъектов МСП увеличилась до 69,4% (в середине 2025 года она составляла 66,6%).

Рост популярности АУСН объясняется совокупностью факторов. Ключевую роль сыграли налоговые изменения 2026 года: на обычной УСН порог дохода для освобождения от НДС снижен с 60 до 20 млн руб., из-за чего налоговая нагрузка для части бизнеса выросла. В этих условиях АУСН, сохранившая лимит в 60 млн руб. без НДС, стала более привлекательной для компаний с выручкой 20-60 млн руб., отмечают аналитики "СПАРКа". Не менее значимым является фактор снижения административной нагрузки: для микробизнеса, нередко работающего без штатного бухгалтера, возможность не рассчитывать вручную взносы и не заполнять декларации становится существенным преимуществом.

АУСН сопряжена с рядом весомых ограничений: режим допускает не более пяти сотрудников; все расчеты должны проходить исключительно через уполномоченные банки, а выплата зарплаты возможна только в безналичной форме. Кроме того, предпринимателю нельзя полностью полагаться на автоматику - требуется регулярно сверять данные в личном кабинете ФНС, поскольку ошибки при передаче информации от банка или кассы (например, попадание в базу транзитных операций либо потеря данных с ККТ) могут привести к некорректному расчету налога.

Россия бизнес АУСН
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