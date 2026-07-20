Фондовые индексы Европы снизились в пятницу, кроме британского FTSE 100

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Большинство фондовых индексов крупнейших стран Западной Европы завершили в минусе торги в пятницу из-за напряженности на Ближнем Востоке.

Исключением стал британский индекс FTSE 100, выросший на 0,27% на новости о том, что бывший мэр Манчестера Энди Бернем официально стал новым лидером британской Лейбористской партии. В понедельник, 20 июля, премьер-министр страны Кир Стармер официально подаст в отставку, и король Карл III попросит Бернема сформировать новое правительство.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,34% - до 641,53 пункта.

Германский индикатор DAX потерял 0,34%, французский CAC 40 - 0,47%, итальянский FTSE MIB - 0,94%, испанский IBEX 35 - 0,45%.

Дополнительное давление на мировые рынки оказал вывод инвесторами средств из акций полупроводниковых компаний из-за опасений относительно их завышенной стоимости после ралли в начале этого года. Не смогли улучшить ситуацию даже сильные прогнозы от лидеров отрасли, включая нидерландскую ASML и тайваньскую TSMC.

Цена акций ASML в пятницу снизилась на 3,8%, Infineon Technologies - на 1,6%, ASM International и STMicroelectronics - на 4%.

Котировки бумаг Burberry упали на 6,4%. Британский производитель товаров класса "люкс" в первом финквартале, который закончился 27 июня, увеличил выручку на 5%. Однако компания заявила, что конфликт на Ближнем Востоке негативно повлиял на туристические расходы в Европе.

Рыночная стоимость других представителей "люксового" сектора также снизилась, в том числе LVMH и Christian Dior - на 1,6%, Kering - на 1,2%, Hermes - на 1,5%.

Стоимость акций Dassault Systemes опустилась на 2,1%. Французский разработчик программного обеспечения ведет переговоры о покупке ArisGlobal, выпускающей ПО для клинических испытаний лекарств, примерно за $2 млрд у Nordic Capital.

Также подешевели акции банков: Deutsche Bank - на 2,7%, Commerzbank - на 3,1%, Barclays - на 1,5%, Unicredit - на 2,5%.

Капитализация Volvo Cars рухнула почти на 11%. Шведский автопроизводитель зафиксировал небольшую чистую прибыль во втором квартале 2026 года, при этом сократив операционную прибыль и выручку из-за снижения продаж автомобилей.

В то же время цена акций Saab выросла на 9,7%. Шведский оборонный подрядчик нарастил операционную прибыль во втором квартале сильнее, чем прогнозировалось, благодаря высокому спросу на ключевых рынках.

Котировки бумаг нефтепроизводителей повысились вслед за ценами на нефть: TotalEnergies - на 1,3%, BP Plc - на 1,4%, Shell - на 2,4%.

Также в пятницу стало известно, что потребительские цены в еврозоне в июне увеличились на 2,8% в годовом выражении. Инфляция замедлилась по сравнению с предыдущим месяцем, когда она составила 3,2%. Это окончательные данные, которые совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом опрошенных Trading Economics аналитиков.

Банк Италии улучшил прогноз роста экономики страны в текущем году до 0,6% с ранее ожидавшихся 0,5% после сильного подъема в первом квартале.