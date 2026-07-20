Россия в I полугодии увеличила выручку от экспорта свинины в Китай в 1,4 раза

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Россия в январе-июне 2026 экспортировала в Китай продукции свиноводства на $50,2 млн, что в 1,4 раза больше, чем годом ранее, (на $35,7 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В результате Росия сохранила четвертое место среди основных поставщиков свинины в Китай, приблизившись к показателю топ-3 - Великобритании (на $53,7 млн).

Всего в январе-июне КНР закупала продукцию свиноводства в 17 странах. Основными поставщиками были Испания (на $241,1 млн) и Бразилия (на $125,8 млн).

В июне экспортная выручка России от поставок свинины в Китай снизилась до $9,2 млн с $10,2 млн в июне 2025 года. Она также была ниже и показателя мая этого года - $10,8 млн. Максимальный месячный показатель в этом году пришелся на май - $10,8 млн.

В 2025 году Россия экспортировала в Китай продукции свиноводства на $86,5 млн, что в 1,6 раза больше, чем в 2024 году (на $53,3 млн),

Российская свинина впервые появилась на рынке КНР в апреле 2024 года после того, как осенью 2023 года Китай снял запрет на ее ввоз. Право на поставки сначала было предоставлено трем компаниям ("Мираторг", "Тамбовский бекон" (группа "Русагро") и "Великолукский мясокомбинат"). Первым экспортером стал "Мираторг". В июле 2026 года в число экспортеров был включен Курский мясоперерабатывающий завод.