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Внешнеторговый оборот Таджикистана в I полугодии вырос на 44%

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Внешнеторговый оборот Таджикистана в январе-июне 2026 года составил $6,82 млрд, увеличившись на 44,2% в годовом измерении, сообщило Министерство экономического развития и торговли.

Экспорт за шесть месяцев вырос на 65,4% и достиг $1,58 млрд, импорт увеличился на 38,8% - до $5,24 млрд.

В ведомстве отметили, что положительная динамика обусловлена реализацией комплекса мер по стимулированию экспорта, диверсификации производства экспортно ориентированной продукции, а также упрощением торговых процедур.

Таджикистан
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