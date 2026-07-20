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Индекс IMOEX2 упал ниже 1900п впервые с октября 2022 года за счет отсечек нескольких тяжеловесов

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Индекс IMOEX2, один из основных российских фондовых индикаторов, на утренней сессии в понедельник упал ниже 1900 пунктов и обновил минимум с 10 октября 2022 года из-за отсечек годовых дивидендов в акциях Сбербанка, ВТБ, "ДОМ.РФ", "Транснефти" и "Ростелекома", а также сохраняющихся опасений паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ; сдерживающим фактором выступает дорожающая нефть (сентябрьский фьючерс на нефть Brent поднялся к $91 за баррель) из-за очередного витка эскалации на Ближнем Востоке.

К 09:39 по Москве индекс МосБиржи составил 1899,15 пункта (-3%). Из индексных акций лидируют в откате после отсечки годовых дивидендов бумаги "Транснефти" (-16,4%), ВТБ (-13,2%), Сбербанка (-10,7% и -11% "префы"), "ДОМ.РФ" (-7,7%), а также не входящие в расчет основных индексов бумаги ГК "Базис" (-6,4%). Упали также акции МКПАО "Озон" (-12,7%).

В то же время подорожали акции "НЛМК" (+2,5%), "НОВАТЭКа" (+2,2%), "Интер РАО" (+2,1%), "Московской биржи" (+2%), "ММК" (+1,9%), "Роснефти" (+1,6%), "Северстали" (+1,4%), "Группы компаний ПИК" (+1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 09:39 по Москве составил 17,23 млрд рублей (из них 3,22 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,7 млрд рублей на бумаги ВТБ и 1,78 млрд рублей на акции МКПАО "Озон").

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