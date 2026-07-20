Индексы МосБиржи и РТС снизились на 2,2% в начале основных торгов

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в понедельник снижается из-за отсечек годовых дивидендов по бумагам ряда крупнейших компаний, а также сохраняющихся опасений по поводу паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ; сдерживающим фактором выступает дорожающая нефть (сентябрьский фьючерс на нефть Brent превысил $90,6 за баррель) из-за очередного витка эскалации на Ближнем Востоке. Индексы Мосбиржи и РТС за минуту торгов упали на 2,2%.

К 10:01 по Москве индекс Мосбиржи составил 1915,56 пункта (-2,2%), индекс РТС - 769,75 пункта (-2,2%). Из индексных акций упали после отсечек на бирже годовых дивидендов бумаги "Транснефти" (-16,1%), ВТБ (-12,5%), Сбербанка (-10,8% и -10,9% "префы"), "ДОМ.РФ" (-7,5%), "Ростелекома" (-4,5%), также заметно снижаются акции МКПАО "Озон" (-12,7%). Растут бумаги "НОВАТЭКа" (+3,9%), "НЛМК" (+3,3%), "Интер РАО" (+3,2%), "ММК" (+2,9%), "Московской биржи" (+2,8%), "Роснефти" (+2,6%), "Северстали" (+2,1%), "Татнефти" (+2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 июля, составляет 78,3987 руб. (+8,06 копейки).

Подешевели также акции АФК "Система" (-3,5%), "Хэдхантера" (-1,7%), "Полюса" (-1,2%), "Т-Технологии" (-1,2%), "Яндекса" (-0,7%), "Русала" (-0,1%).

Подорожали акции "Группы компаний ПИК" (+1,7%), "Аэрофлота" (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), "ФосАгро" (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (+1,1% и +1,8% "префы"), МКПАО "ВК" (+1%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Корпоративного центра ИКС 5" (+0,6%), "Норникеля" (+0,3%), "МТС" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%).

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой МИД КНР Ван И на полях мероприятий по линии АСЕАН, проходящих на Филиппинах на этой неделе. "Мы были бы открыты к встрече с ними", - сказал Рубио журналистам в ответ на соответствующий вопрос перед вылетом в Манилу.

Лавров посетит 21-23 июля Филиппины, где примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН, сообщила на прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что республиканцам в Сенате США следует дополнить законопроект о санкциях против РФ, добавив в него ограничительные меры против Ирана. "Республиканцам следует добавить Иран в законопроект о санкциях против России", - написал он в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, такого дополнения хотел бы ныне покойный сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который был инициатором предложений об антироссийских санкциях. "Именно это и произойдет, это важно", - добавил Трамп, говоря о мерах против Ирана.

Комментарии аналитиков

Как отмечает аналитик Freedom Global Владимир Чернов, дивидендные отсечки в акциях ряда крупнейших компаний опустили индекс Мосбиржи к 1900 пунктам, без учета этого технического фактора масштаб распродаж был бы значительно меньше.

В то же время размер гэпа в бумагах Сбербанка и "Транснефти" оказался меньше размера дивидендов, так что часть просадки уже выкуплена. Рост стоимости нефти поддерживает отдельные акции экспортеров. Нефтяные котировки реагируют на дальнейшее обострение ситуации вокруг Ирана и угрозу судоходству через Ормузский пролив. США продолжают обсуждать новые меры против Тегерана, а страны Персидского залива пытаются получить гарантии безопасности морских перевозок.

В течение дня индекс Мосбиржи может двигаться в диапазоне 1880-1940 пунктов. После очистки котировок от дивидендных гэпов падение должно замедлиться. Нефть Brent может остаться в пределах $89-93 за баррель, считает Чернов.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин полагает, что рынок акций РФ будет пытаться отскочить вверх.

Рынок акций падает 19 недель подряд, чего в истории никогда не было. Все бумаги и рынок в целом выглядят сильно перепроданными, нужен лишь какой-либо повод для отскока. Возможно, им послужит рост цен на нефть Brent выше $90 за баррель на фоне разрастания американо-иранского конфликта. И это еще не предел для нефти - актив вполне может уйти выше $100 за баррель в условиях закрытости Ормузского пролива и снижения запасов. Поэтому спекулятивно стоит попробовать прикупить "нефтянку", среди которой лучшими могут быть акции "Роснефти" и "Татнефти", считает эксперт.

Об усталости продавать говорит и тот факт, что дивидендные гэпы по Сберу, ВТБ и "ДОМ.РФ" оказались чуть меньше размера выплат. Однако не рекомендуется подбирать эти бумаги в расчете на быстрое закрытие гэпа в отсутствие позитивных драйверов роста всего рынка. Дивиденды, которые будут зачислены на счета инвесторов в августе, в основной своей массе будут направлены в консервативные инструменты, а не реинвестированы, как это происходило в последние годы, полагает Зацепин.

"В целом, мы пока не видим драйверов для окончания долгосрочного нисходящего тренда. Рассуждения о перепроданности, низких мультипликаторах и высоком потенциале российского рынка акций ими не являются. Не стоит ждать сильной поддержки и от курса рубля, который в свете возобновления военных действий на Ближнем Востоке имеет хорошие шансы вновь начать расти", - заключил представитель "Алор брокер".

Мировые фондовые индексы

В США в прошлую пятницу индексы акций снизились на 0,8-1,4% во главе с Nasdaq, инвесторы активно продавали акции технологических компаний и оценивали статистику.

Объем промышленного производства в США в июне увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила в пятницу Федеральная резервная система (ФРС). Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,2%, по данным Trading Economics. В мае показатель также вырос на 0,1%, данные пересмотрены не были.

Число новостроек в США в июне выросло на 19% относительно предыдущего месяца, максимальными темпами с мая 2023 года, и составило 1,427 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли. Согласно уточненным данным, в мае количество новостроек составляло 1,199 млн, а не 1,177 млн, как сообщалось прежде. Эксперты ожидали рост с объявленного ранее майского уровня до 1,31 млн.

Индекс потребительского доверия в США в июле повысился до 54,4 пункта по сравнению с 49,5 пункта в прошлом месяце, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение индикатора стало максимальным с февраля. В мае из-за войны на Ближнем Востоке индекс падал до исторического минимума в 44,8 пункта. Рынок ждал роста показателя в июле до 51 пункта.

В Азии в понедельник наблюдается смешанная динамика индексов акций (австралийский ASX просел на 0,1%, южнокорейский Kospi упал на 4,5%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,2%).

Биржи Японии в понедельник закрыты в связи с праздником (День моря).

Народный банк Китая (НБК) в понедельник сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,5%, говорится в сообщении ЦБ. Аналитики также не ожидали их изменения, согласно результатам опросов Trading Economics и Reuters. Обе ставки 14-й месяц подряд остаются на текущих уровнях - минимальных в истории. На заседании в мае 2025 года НБК снизил их на 10 базисных пунктов.

Нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены растут из-за очередной эскалации на Ближнем Востоке, стоимость Brent превысила $90 за баррель впервые более чем за месяц.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $90,65 за баррель (+2,9% и +4,6% в пятницу), августовская цена фьючерса на WTI - $84,48 за баррель (+2,5% и +4,5% в пятницу).

За минувшую неделю Brent подскочила в цене на 15,9%, рекордными темпами с апреля. Подъем WTI составил 15,5% и оказался максимальным с марта.

Нефть дорожает из-за продолжающихся обменов ударами между США и Ираном. Так, американские вооруженные силы ночью провели уже девятую серию ударов, сообщило в понедельник Центральное командование ВС США (CENTCOM). Атаке подверглись командные пункты, объекты противовоздушной обороны, пусковые площадки ракет и беспилотников.

Тем временем иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по объектам на авиабазе Муваффак Салти в Иордании, на которой размещена крупная группировка американской тактической авиации, передает государственная телекомпания IRIB. По утверждению КСИР, в ходе атаки были уничтожены несколько ангаров для самолетов.

Телеканал Press TV со ссылкой на заявление КСИР сообщил, что два танкера, пытавшихся пройти по южному маршруту в Ормузском проливе, подорвались и потеряли ход. Ранее иранские военные охарактеризовали этот маршрут как "крайне опасный и полностью закрытый в настоящее время".

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на семь и достигло 452 единиц - это максимум с прошлого мая. Число газовых буровых не изменилось и составило 126 единиц.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 по Москве составил 23,4 млрд рублей (из них 4,85 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,09 млрд рублей на бумаги ВТБ и 2,34 млрд рублей на акции "Озона").