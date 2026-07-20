Поиск

Рубль на "Мосбирже" остается к юаню в боковике

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - На открытии торгов на "Московской бирже" юань не демонстрирует ярко выраженной динамики, поддержку рублю оказывает дорожающая нефть.

За первую минуту торгов юань подорожал на 0,75 копейки до 11,5775 рубля. При этом юань был на 1,73 копейки выше уровня действующего официального курса.

Мировые цены на нефть вновь активно растут утром в понедельник, причем котировки Brent превысили $90 за баррель впервые более чем за месяц.

К 10:01 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на бирже ICE Futures на 2,81% до $90,58 за баррель. В прошлую пятницу Brent подорожала на 4,59%, до $88,1 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 2,45%, до $84,51 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на 4,48%, до $82,49 за баррель.

За минувшую неделю Brent подскочила в цене на 15,9%, рекордными темпами с апреля. Подъем WTI составил 15,5% и оказался максимальным с марта.

Нефть дорожает из-за продолжающихся обменов ударами между США и Ираном. Так, американские вооруженные силы ночью провели уже девятую серию ударов, сообщило в понедельник Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM). Атаке подверглись военные командные пункты, объекты противовоздушной обороны, пусковые площадки ракет и беспилотников.

Корпус стражей исламской революции Ирана нанес ракетный удар по объектам на авиабазе Муваффак Салти в Иордании, на которой размещена крупная группировка американской боевой тактической авиации, передает государственная телекомпания IRIB. По утверждению КСИР, в ходе атаки были уничтожены несколько ангаров для самолетов.

Press TV со ссылкой на заявление КСИР также сообщило, что два танкера, пытавшихся пройти по южному маршруту в Ормузском проливе, подорвались и потеряли ход. Ранее иранские военные охарактеризовали этот маршрут как "крайне опасный и полностью закрытый в настоящее время".

Brent WTI Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Крыму бензин будет свободно продаваться на 86 АЗС

Brent подорожала до $90,19 за баррель

 Brent подорожала до $90,19 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,7%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,7%

Экспорт легковушек из КНР в РФ в I полугодии вырос в 2,3 раза, до рекордных $6,2 млрд

ФАС предложила ж/д-перевозчикам самим определять сбор за возврат билетов в пределах 10% стоимости

 ФАС предложила ж/д-перевозчикам самим определять сбор за возврат билетов в пределах 10% стоимости

"Транснефть" выплатит дивиденды за 2025 год в размере 204,17 руб. на акцию

 "Транснефть" выплатит дивиденды за 2025 год в размере 204,17 руб. на акцию

Госдума 21 июля рассмотрит поправки для стабилизации цен на топливо

"БТС-Мост Холдинг" стал владельцем 67,2% ЮГК

 "БТС-Мост Холдинг" стал владельцем 67,2% ЮГК

Вклад креативной экономики в ВВП РФ за восемь лет вырос до 4,3%

 Вклад креативной экономики в ВВП РФ за восемь лет вырос до 4,3%

СФ поддержал обязанность банков раскрывать условия проведения переводов через СБП

 СФ поддержал обязанность банков раскрывать условия проведения переводов через СБП
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10624 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3231 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов