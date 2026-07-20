Рубль на "Мосбирже" остается к юаню в боковике

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - На открытии торгов на "Московской бирже" юань не демонстрирует ярко выраженной динамики, поддержку рублю оказывает дорожающая нефть.

За первую минуту торгов юань подорожал на 0,75 копейки до 11,5775 рубля. При этом юань был на 1,73 копейки выше уровня действующего официального курса.

Мировые цены на нефть вновь активно растут утром в понедельник, причем котировки Brent превысили $90 за баррель впервые более чем за месяц.

К 10:01 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на бирже ICE Futures на 2,81% до $90,58 за баррель. В прошлую пятницу Brent подорожала на 4,59%, до $88,1 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 2,45%, до $84,51 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на 4,48%, до $82,49 за баррель.

За минувшую неделю Brent подскочила в цене на 15,9%, рекордными темпами с апреля. Подъем WTI составил 15,5% и оказался максимальным с марта.

Нефть дорожает из-за продолжающихся обменов ударами между США и Ираном. Так, американские вооруженные силы ночью провели уже девятую серию ударов, сообщило в понедельник Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM). Атаке подверглись военные командные пункты, объекты противовоздушной обороны, пусковые площадки ракет и беспилотников.

Корпус стражей исламской революции Ирана нанес ракетный удар по объектам на авиабазе Муваффак Салти в Иордании, на которой размещена крупная группировка американской боевой тактической авиации, передает государственная телекомпания IRIB. По утверждению КСИР, в ходе атаки были уничтожены несколько ангаров для самолетов.

Press TV со ссылкой на заявление КСИР также сообщило, что два танкера, пытавшихся пройти по южному маршруту в Ормузском проливе, подорвались и потеряли ход. Ранее иранские военные охарактеризовали этот маршрут как "крайне опасный и полностью закрытый в настоящее время".