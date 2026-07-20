"Северсталь" зафиксировала оживление спроса в строительном секторе в июне

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Жесткая денежно-кредитная политика продолжает сдерживать спрос на сталь в России: в первом полугодии металлопотребление в РФ сократилось на 7,5% г/г (-3,5% во 2 кв. г/г), говорится в сообщении "Северстали".

При этом темпы падения несколько замедлились по сравнению с началом года: в июне компания зафиксировала некоторое оживление в строительном секторе, поддерживаемое реализацией инфраструктурных проектов и государственными программами. С учетом этого "Северсталь" подтверждает прогноз – снижение металлопотребления в РФ в 2026 году составит примерно 7%.

"При сохранении текущей макроэкономической ситуации во втором полугодии мы прогнозируем постепенную стабилизацию спроса на сталь на внутреннем рынке. Компания продолжит фокусироваться на снижении себестоимости, развитии продуктов с высокой добавленной стоимостью и своевременной реализации стратегических инвестиционных проектов", - говорится в пресс-релизе.