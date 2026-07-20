IFC разместила на LSE дебютные облигации, привязанные к таджикскому сомони

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Международная финансовая корпорация (IFC, входит в группу Всемирного банка) разместила на Лондонской фондовой бирже (LSE) облигации в долларах США, привязанные к таджикскому сомони, сообщил в Linkendin директор по структурированию сделок Всемирного банка Кешав Гаур.

"IFC выпустила свои первые облигации, привязанные к таджикским сомони (TJS) на Лондонской фондовой бирже. Этот выпуск поддержит финансирование микро- и малых предприятий, предприятий, принадлежащих женщинам, и домохозяйств с низким уровнем дохода, при этом 50% средств будут направлены на микрофинансирование энергоэффективного жилья в Таджикистане", - написал он.

Он отметил, что выпуск облигаций, привязанных к местной валюте, позволяет IFC предоставлять финансирование в местной валюте клиентам в Таджикистане, способствуя расширению доступа к климатическому финансированию и улучшению жилищных условий для жителей, включая домохозяйства с низким уровнем дохода.

Дилером облигаций выступил Bank of America. Сумма выпуска в сообщении не указывается.

По данным на сайте LSE, доходность облигаций составляет 9,45% годовых. Срок погашения - 15 февраля 2029 года. Номинал одной облигации - $10 тыс.

IFC сейчас финансирует в Таджикистане 7 проектов на $69 млн.