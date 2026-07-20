Brent торгуется у $88,39 за баррель

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки меняются слабо и разнонаправленно днем после утреннего роста.

К 14:13 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,29 (0,33%), до $88,39 за баррель. Ранее в ходе торгов котировки превышали $90 за баррель впервые более чем за месяц.

Августовские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,19 (0,23%), до $82,30 за баррель.

За минувшую неделю Brent подскочила в цене на 15,9%, рекордными темпами с апреля. Подъем WTI составил 15,5% и оказался максимальным с марта. Рост был спровоцирован новыми обменами ударами между США и Ираном. Так, минувшей ночью американские вооруженные силы провели уже девятую серию ударов по Ирану, сообщил Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

В ответ Корпус стражей исламской революции Ирана нанес ракетный удар по объектам на авиабазе Муваффак Салти в Иордании, на которой размещена крупная группировка американской боевой тактической авиации, передает государственная телекомпания IRIB.

Представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил журналистам, что Тегеран получил новые предложения по разрешению кризиса в регионе. "Предложения, сделанные через посредников, доведены до нашего сведения. Мы их получили, но пока не буду вдаваться в их подробности", - сказал он и добавил, что иранская дипломатия продолжает работать - одновременно с действиями вооруженных сил по отражению ударов США.

"Комментарии от представителя иранского МИД о том, что страна получила новые предложения от посредников, заставили нефть растерять весь наблюдавшийся ранее рост, несмотря на то что поставки нефти через Ормузский пролив остаются сниженными", - отметил аналитик UBS Джованни Стауново.