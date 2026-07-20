Туроператоры прогнозируют рост цен на туры за рубеж из-за ослабления рубля

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Туры за рубеж будут дорожать к осени из-за ослабления курса рубля к мировым валютам и повышения стоимости авиабилетов в связи топливным кризисом из-за конфликта на Ближнем Востоке, прогнозируют в Российском союзе туриндустрии.

"Весной-летом валюта была на самых низких отметках, а недавно ЦБ дал понять, что не будет предпринимать усилия и удерживать рубль на этом уровне. Доллар сейчас стоит уже 78,4 рубля, а не 75 рублей, как в мае. На фьючерсах он приобретается вообще уже по 80 рублей. Поэтому я бы порекомендовал туристам, если у них есть планы осенью или зимой куда-то лететь, приобретать билеты уже сейчас. Именно покупать, потому что если вы просто забронировали билет, но его не выкупили, то к моменту выкупа его цена из-за скачков топливного сбора может вырасти. К тому же, объем авиаперевозки, несмотря на его расширение, довольно ограничен, в отличие, например, от отелей, где выбор гораздо больше", - рассказал гендиректор туроператора "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов.

По словам экспертов РСТ, в ближайшее время они не ожидают заметного роста цен на зарубежные отели.

"В данный момент за пределами России нет проблем с топливом, поэтому тут рост стоимости будет плановый - 2-5% год к году. Тем не менее подорожание неизбежно, так как гостиницы также очень зависимы от энергоносителей - это не только кондиционеры, освещение, но и работа бассейнов, кухни. Просто повышение гостиничных цен произойдет с некоторой задержкой по сравнению с авиабилетами - отелям еще надо оценить, во что выливается для них подорожание тарифов на топливо. Думаю, стоит ждать подорожания размещения и за рубежом, и в России", - заметил коммерческий директор "Слетать.ру" и управляющий директор туроператора Let`s Fly Антон Лаврухин.

Арутюнов также полагает, что осенью-зимой, скорее всего, заметного роста гостиничных цен не будет. А вот авиабилеты будут дорожать, и это тоже повлияет на стоимость туров за рубеж.

"Цена авиабилета состоит из двух частей - непосредственно из стоимости самого перелета и стоимости топливного сбора. Топливный сбор, связанный с ростом цены на топливо из-за его нехватки, растет, что отражается на цене всего билета. Было ощущение, что ситуация на международном топливном рынке стабилизируется после подписания "мирного" договора между США и Ираном, однако этого не произошло. Наоборот, ситуация все время подогревается, и какой будет обстановка в Ормузском заливе, сейчас сказать трудно", - сказал эксперт.