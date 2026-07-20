Правительство Узбекистана повысило прогноз роста ВВП-2026 до 8,1%

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Правительство Узбекистана улучшило прогноз роста ВВП страны в 2026 году до 8,1% с прежних 6,6%.

Обновленная оценка темпа роста ВВП приводится в фискальной стратегии на 2027-2029 годы на сайте Министерства экономики и финансов.

По новому прогнозу, рост экономики в 2027 году ожидается на 6,9%, в 2028 году - на 7,1% и в 2029 году на 7,4%. Таким образом, среднегодовой рост в 2026-2029 годах составит около 7,4%.

Номинальный ВВП по итогам текущего года может составить 2,183 квадрлн сумов (около $180 млрд).

Правительство также пересмотрело прогнозы по инфляции. Так, теперь ожидается инфляция в стране по итогам 2026 года на уровне 6,5% (предыдущий прогноз - 7%). На 2027 год прогнозируется замедление инфляции до 5% (прежний прогноз - 5,5%), в 2028-2029 годах рост цен составит 5% в год.

Среди причин пересмотра прогнозов министерство отмечает более высокие мировые цены на золото, ускорение экспорта услуг из-за роста туристического потока, более полное использование производственных мощностей, улучшение бизнес-среды и относительную стабильность курса сума к доллару.

В частности, правительство намерено создать необходимые условия для обеспечения среднегодовых темпов роста производства промышленной продукции на уровне не менее 6,5-7% в 2027-2029 годах за счет расширения производства продукции с высокой добавленной стоимостью и экспортоориентированной продукции.

В первом квартале 2026 года рост ВВП Узбекистана составил 8,7%.

В 2025 году экономика страны выросла на 7,7%, инфляция составила 7,3%.