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"Белтаможсервис" запустил доставку грузов в Африку через порты России и Балтии

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - "Белтаможсервис", крупнейший белорусский логистический оператор, начал предоставлять сервис по отправке контейнерных поездов со сборными грузами из Белоруссии в Гану, сообщила пресс-служба оператора.

"Западная Африка становится одним из самых перспективных направлений для белорусского экспорта. Гана - это не только динамично развивающийся рынок, но и главный транзитный хаб для выхода на рынки стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Офис логистики РУП "Белтаможсервис" предлагает готовый мультимодальный маршрут в ключевые морские ворота Ганы и Западной Африки - порты Аккра (Тема) и Такоради", - говорится в сообщении.

В рамках нового маршрута груз доставляют на железнодорожную станцию Колядичи под Минском, далее до транзитного порта - Клайпеды, Риги или российских портов, затем морским путем до портов Ганы. Подбор оптимального транзитного порта производится в зависимости от типа груза и текущей ситуации на границах.

РУП "Белтаможсервис" - национальный логистический оператор и крупный экспортер товаров белорусских производителей. В мультимодальной логистике оператор активно использует российские порты. Учредителем предприятия является Государственный таможенный комитет Белоруссии.

Гана Колядичи Белоруссия Аккра Балтия Такоради Белтаможсервис
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