РФ в I полугодии увеличила выручку от экспорта говядины в Китай в 1,4 раза до $68,7 млн

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - РФ в январе-июне 2026 года экспортировала в Китай замороженной говядины на $68,7 млн против $48,7 млн за аналогичный период прошлого года, сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Таким образом, рост составил 1,4 раза.

В июне поставки выросли до $10,3 млн с $8,7 млн в мае и с $8,5 млн – в июне 2025 года. Максимальный месячный объем в этом году приходится на апрель – $15,6 млн.

В первом полугодии Китай закупал говядину в 16 странах. Недосягаемым лидером остается Бразилия, которая за этот период поставила на китайский рынок этого мяса на $5,1 млрд. Затем следуют Австралия – на $1,4 млрд и Аргентина – на $1,1 млрд.

В 2025 году выручка РФ от экспорта замороженной говядины в Китай выросла до $100,2 млн с $86,6 млн в 2024 году.

Свежую говядину РФ в этом году в КНР не экспортировала. В первом полугодии прошлого года ее было поставлено на $393,8 тыс. Больше всего такой говядины Китай ввозит из Австралии.