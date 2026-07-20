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Экспорт вина из РФ в Китай в I полугодии упал до $214 тыс. с $1,2 млн год назад

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - РФ в первой половине 2026 года экспортировала в Китай вина на $214 тыс. против $1,2 млн за аналогичный период прошлого года, сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В июне экспортная выручка упала до $993 со $124,7 тыс. в июне прошлого года. Это минимальный месячный показатель в текущем году.

В первом полугодии Китай импортировал вино из 46 стран. Наиболее крупными поставщиками были Австралия (на $316,7 млн), Франция (на $208,8 млн), Чили (на $53,2 млн), Италия (на $46,9 млн).

В 2025 году РФ экспортировала в Китай вина на $1,7 млн, что почти на треть больше, чем в 2025 году (на $1,3 млн).

В то же время, по данным ГТУ КНР, поставки вина из Китая в РФ имеют положительную динамику, хотя их объемы меньше, чем российские. В первом полугодии на российский рынок отправлено китайского вина на $61,4 тыс. против $47,2 тыс. годом ранее.

В 2025 году Китай выручил $163,2 тыс. от винного экспорта в РФ против $364,7 тыс. в 2024 году.

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