Поиск

Рынок ОФЗ отреагировал ростом на сообщение Минфина о приостановке проведения аукционов

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Котировки облигаций федерального займа (ОФЗ) на вторичном рынке отреагировали умеренным ростом на сообщение Минфина о приостановке проведения первичных аукционов по размещению нового госдолга, свидетельствуют данные торгов.

Индекс цен гособлигаций RGBI, находившийся на момент закрытия основной торговой сессии Московской биржи на уровне 110,45 пункта (-0,4% к закрытию основной сессии пятницы), в ходе вечерней сессии смог выйти в плюс и по данным на 19:20 по московскому времени составлял уже 111,3 пункта (+0,37% к закрытию 17 июля).

Минфин РФ 20 июля вечером объявил о приостановке аукционов по размещению облигаций федерального займа в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. О возобновлении проведения аукционов будет сообщено дополнительно, говорилось в пресс-релизе министерства.

Ранее в целях содействия стабилизации рыночной ситуации Минфин принимал решения не проводить аукционы по размещению ОФЗ 24 июня и 8 июля.

В третьем квартале министерство планирует привлечь от размещения ОФЗ ориентировочно 1,5 трлн рублей. Запланировано 14 аукционных дней: по пять в июле и сентябре, четыре в августе. В июле в общей сложности прошло уже три аукционных дня, из которых размещение было только в один день - 1 июля. Состоявшийся в июле единственный аукцион по размещению нового госдолга прошел довольно слабо: объем привлечения составил лишь 9,126 млрд рублей.

На прошлой неделе Минфин не стал предлагать ОФЗ-ПД, чтобы не оказывать негативное влияние на переживающий затяжное падение вторичный рынок, и впервые с ноября 2025 года выставил на аукцион флоатер. Однако аукцион 15 июля был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым ценам.

Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин РФ приостановил аукционы ОФЗ для стабилизации рыночной ситуации

 Минфин РФ приостановил аукционы ОФЗ для стабилизации рыночной ситуации

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Минфин предложил учитывать в нормативе биржевых продаж поставки топлива по прямым договорам

Российский экспорт пшеницы в июле может стать минимальным с 2017 года

Агрохолдинг "Степь" создал подразделение по работе с искусственным интеллектом

 Агрохолдинг "Степь" создал подразделение по работе с искусственным интеллектом

"АвтоВАЗ" рассчитывает на возврат авторынка к росту в 2027 году

Доходы ФИФА от ЧМ-2026 достигли $15 млрд

 Доходы ФИФА от ЧМ-2026 достигли $15 млрд

Boeing планирует увеличивать производство самолетов

 Boeing планирует увеличивать производство самолетов

Китай в I полугодии увеличил закупки пшеницы в РФ в 3,5 раза, ячменя - в 2 раза

В Крыму бензин будет свободно продаваться на 86 АЗС
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3234 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 252 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10633 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов