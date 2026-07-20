Рынок ОФЗ отреагировал ростом на сообщение Минфина о приостановке проведения аукционов

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Котировки облигаций федерального займа (ОФЗ) на вторичном рынке отреагировали умеренным ростом на сообщение Минфина о приостановке проведения первичных аукционов по размещению нового госдолга, свидетельствуют данные торгов.

Индекс цен гособлигаций RGBI, находившийся на момент закрытия основной торговой сессии Московской биржи на уровне 110,45 пункта (-0,4% к закрытию основной сессии пятницы), в ходе вечерней сессии смог выйти в плюс и по данным на 19:20 по московскому времени составлял уже 111,3 пункта (+0,37% к закрытию 17 июля).

Минфин РФ 20 июля вечером объявил о приостановке аукционов по размещению облигаций федерального займа в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. О возобновлении проведения аукционов будет сообщено дополнительно, говорилось в пресс-релизе министерства.

Ранее в целях содействия стабилизации рыночной ситуации Минфин принимал решения не проводить аукционы по размещению ОФЗ 24 июня и 8 июля.

В третьем квартале министерство планирует привлечь от размещения ОФЗ ориентировочно 1,5 трлн рублей. Запланировано 14 аукционных дней: по пять в июле и сентябре, четыре в августе. В июле в общей сложности прошло уже три аукционных дня, из которых размещение было только в один день - 1 июля. Состоявшийся в июле единственный аукцион по размещению нового госдолга прошел довольно слабо: объем привлечения составил лишь 9,126 млрд рублей.

На прошлой неделе Минфин не стал предлагать ОФЗ-ПД, чтобы не оказывать негативное влияние на переживающий затяжное падение вторичный рынок, и впервые с ноября 2025 года выставил на аукцион флоатер. Однако аукцион 15 июля был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым ценам.