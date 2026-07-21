Госдолг Узбекистана в 2025 году вырос на 16,4%, до $47 млрд

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Государственный долг Узбекистана на 1 января 2026 года оценивается в $46,9 млрд (рост за 2025 год на 16,4%), или 31,9% ВВП, по итогам этого года он прогнозируется в размере 31% ВВП, говорится в материалах Фискальной стратегии на 2027-2029 годы, опубликованной Министерством экономики и финансов страны.

Внешний долг Узбекистана на конец 2025 года составил $39,8 млрд (рост на 18,1% - ИФ), внутренний - $7 млрд (рост на 7,7% - ИФ).

В 2025 году для финансирования инвестиционных проектов под государственные гарантии были подписаны соглашения о внешних заимствованиях на $2,5 млрд.

Отраслевая структура внешнего долга на конец 2025 года выглядит следующим образом: $19,8 млрд - на поддержку бюджета, $5,6 млрд - топливно-энергетический сектор, $3,5 млрд - сельское и водное хозяйство, $3,2 млрд - сектор ЖКХ, $3,1 млрд - транспорт и транспортная инфраструктура, остальное - прочие сектора.

По данным стратегии, для снижения валютных рисков власти наращивают заимствования в национальной валюте. В результате доля сумовых обязательств в госдолге выросла с 5,9% в 2020 году до 12,2% по итогам 2025 года. Чистый объем размещения государственных казначейских облигаций увеличился с 3,4 трлн сумов в 2020 году до 30 трлн сумов в 2025 году, а объем облигаций в обращении достиг 49,9 трлн сумов.

Суверенные международные облигации в национальной валюте на конец прошлого года оцениваются в 17,8 трлн сумов.

По оценкам ведомства, за счет мер по эффективному управлению государственным долгом по итогам 2026 года он составит 31% ВВП, в 2027-2029 годах - в среднем 32% ВВП.

Официальный курс на 21 июля - 11,96 тысячи сумов/$1.