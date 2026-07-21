Индексы МосБиржи и РТС выросли на 4% в начале основных торгов

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже во вторник продолжил коррекционное восстановление за счет вернувшихся покупок сильно подешевевших в последние недели бумаг и завершения сезона дивидендных отсечек крупнейших компаний, сдерживающими факторами остаются опасения паузы в текущем цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ, геополитические и санкционные риски. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 4%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2081,32 пункта (+4%), индекс РТС – 837,2 пункта (+4%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги "Русагро" (+12,3%), "АЛРОСА" (+10,8%), "Полюса" (+8,4%), "Эн+ груп" (+7,8%), "ВК" (+7,5%), МКПАО "Лента" (+6,9%), МКПАО "Озон" (+6,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 июля, составляет 78,3159 руб. (-8,28 копейки).

Подорожали также акции "Интер РАО" (+6,4%), АФК "Система" (+6,1%), "ММК" (+6%), "Аэрофлота" (+5,8%), "Русала" (+5,7%), "ФосАгро" (+5,2%), "Северстали" (+4,9%), "НОВАТЭКа" (+4,6%), "Газпрома" (+4,3%), "ЛУКОЙЛа" (+4,3%), "Роснефти" (+4,2%), "МТС" (+4,2%), "Сургутнефтегаза" (+4% и +3,3% "префы"), ВТБ (+4%), "Московской биржи" (+3,8%), "Яндекса" (+3,6%), "ИКС 5" (+3,5%), Сбербанка (+3,4% и +3,3% "префы"), "Норникеля" (+3,2%), "Т-Технологии" (+2,7%), "Хэдхантера" (+2,5%), "Татнефти" (+2,2%), "НЛМК" (+2,1%).

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой МИД КНР Ван И "на полях" мероприятий по линии АСЕАН, проходящих на Филиппинах на этой неделе. "Мы были бы открыты к встрече с ними", - сказал Рубио журналистам в ответ на соответствующий вопрос перед вылетом в Манилу.

Лавров посетит 21-23 июля Филиппины, где примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН, сообщила на прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова. Встреча Лаврова и Рубио "на полях" мероприятий по линии АСЕАН в Маниле прорабатывается, уточнила она в понедельник.

Комментарии аналитиков

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой, рынок акций с начала недели продемонстрировал мощный "откуп" от отметки 1900 пунктов по индексу МосБиржи - после 19 недель практически непрерывного падения рынок оказался в состоянии глубокой перепроданности, и активизация покупателей вблизи 1900 пунктов повышает вероятность формирования локального "дна" и начала разворота.

Дополнительным фактором для рынка станет публикация Росстатом данных о недельной инфляции в среду, поскольку уже в пятницу состоится заседание Банка России. Текущие котировки акций в значительной степени учитывают сохранение ключевой ставки без изменений, при этом вероятность ее снижения выглядит выше вероятности нового повышения. Таким образом, математическое ожидание реакции рынка на решение регулятора остается скорее положительным: нейтральный сценарий уже заложен в цены, а более мягкий сигнал или снижение ставки могут стать поводом для продолжения восстановления. На этом фоне можно считать оправданным постепенно выкупать российский рынок, сохраняя часть средств на случай повышенной волатильности, считает аналитик.

С технической точки зрения белая свеча понедельника не полностью поглотила предыдущую - полное поглощение стало бы особенно сильным сигналом к развороту. Однако с учетом дивидендной корректировки индекс фактически полностью выкупил пятничное падение. Отскок от минимальных за несколько лет уровней может указывать на формирование полноценного разворота и стать началом ралли продолжительностью несколько недель. При этом ключевым риском остается заседание Банка России в пятницу, итоги которого способны как подтвердить разворот, так и вновь усилить волатильность, считает Лозовой.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин считает, что рынок акций только отскочил вверх, но не развернулся.

Накануне утром индекс МосБиржи проваливался ниже 1900 пунктов за счет дивидендных "гэпов" Сбера, ВТБ, "Ростелекома" и "Транснефти", однако затем начался резкий отскок за счет ряда поводов. Во-первых, на фоне обострения конфликта США-Иран с утра 20 июля нефть поднималась в район $91 за баррель - это стало хорошим поводом для закрытия шортов по нефтянке и их спекулятивной покупки. Во-вторых, появились новости, что у ЕС может не хватить сил для принятия нового пакета антироссийских санкций, а также может состояться встреча министров иностранных дел РФ и США, где санкционная тема наверняка будет обсуждаться.

"Рынок сейчас тонкий и перепроданный, поэтому данных событий вполне хватило для начала массового закрытия шортов и открытия спекулятивных лонгов. В результате, по итогам суток рынок ощутимо вырос и обороты торгов составили огромные 184 млрд руб., что говорит о силе движения. На общем оптимизме гораздо меньше размера дивидендов просели Сбер, ВТБ, "ДОМ.РФ", отмечает аналитик.

Тем не менее, принципиально для отечественной экономики и рынка акций ничего не улучшилось. Во вторник утром рынок продолжает инерционный рост, но он скоро завершится без новых драйверов, а их пока на горизонте не видно. Поэтому делать инвестиционные покупки акций еще рискованно, считает Зацепин.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич также оценивает коррекционный рост как неустойчивый.

При отсутствии новых вводных в фундаментальных предпосылках, основным фактором восстановления рынка с начала недели стала фиксация прибыли по коротким позициям в широком спектре бумаг. Это подтверждают и лидеры торгов - большинство данных акций являются аутсайдерами, если смотреть на их динамику с начала года.

"Во вторник ожидается сохранение попыток продолжения коррекционного роста российского рынка. Однако оцениваем данную динамику как неустойчивую, считая, что пока преждевременно формировать средне- и долгосрочные позиции, а покупки "под отскок" несут на себе повышенные риски. В отсутствие позитивных изменений на геополитическом треке и в ожиданиях по экономике и динамике ключевой ставки ЦБ рост цен на акции может быть воспринят частью инвесторов, продолжающих удерживать длинные позиции, как возможность сократить аллокацию на долевые бумаги в портфеле, сместив фокус в пользу более консервативных инструментов. Целевым диапазоном по индексу МосБиржи на вторник видим коридор 2000-2100 пунктов", - считает Зварич.

Мировые фондовые индексы

В США накануне индексы акций снизились на 0,1-0,6% во главе с Dow на фоне общего ослабления аппетита к риску из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке.

США и Иран продолжают обмениваться ударами, и признаков деэскалации конфликта не наблюдается, в то время как инвесторы ждут любых шагов, которые могли бы привести к открытию Ормузского пролива и улучшению ситуации с поставками нефти.

Надежды на возможность возобновления переговоров между США и Ираном появились после заявления представителя иранского МИДа Исмаила Багаи о том, что новые предложения по разрешению кризиса в регионе поступили в Тегеран. Однако спустя некоторое время стало известно, что йеменские хуситы объявили о начале морской блокады Саудовской Аравии.

Позднее президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что Штаты будут мощно бить по Ирану во всех случаях, когда из-за проводимых этой страной обстрелов будут гибнуть американские военнослужащие.

В Азии утром во вторник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 3,3%, австралийский ASX топчется на уровне понедельника, южнокорейский Kospi вырос на 3,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), растут американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,4-1,3%).

Нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены умеренно снижаются на информации о том, что посредники предпринимают усилия для урегулирования конфликта между США и Ираном, которые тем временем продолжают обмениваться ударами.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $88,76 за баррель (-0,5% и +1,3% в понедельник), августовская цена фьючерса на WTI - $83,03 за баррель (-0,8% и +0,9% накануне).

Портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что посредники, в том числе, Катар, Египет и Пакистан, передали Вашингтону и Тегерану предложение о 10-дневном перемирии. По словам американских чиновников, в администрации президента США Дональда Трампа изучают это предложение и даже "призвали Израиль воздержаться от шагов, которые могут закрыть окно для дипломатии".

"Есть определенные надежды на деэскалацию конфликта между США и Ираном. По сообщениям, посредники предлагают сторонам 10-дневное перемирие, что может вернуть их к прежнему меморандуму о взаимопонимании", - говорится в обзоре аналитиков ING. Однако добиться этого будет нелегко, поскольку между Вашингтоном и Тегераном сохраняются серьезные разногласия, и Трамп предупредил об ответных мерах после гибели нескольких американских военнослужащих, отмечают эксперты.