Китай в июне увеличил экспорт чая в РФ до максимальных за год $3,8 млн

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Китай в июне 2026 года экспортировал в РФ чая на $3,8 млн, что стало максимальным месячным показателем в текущем году, следует из материалов Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В мае экспорт составлял $3,3 млн, в июне 2025 года - $2,5 млн.

Однако по итогам первого полугодия экспорт в РФ снизился до $18,9 млн с $23,7 млн за аналогичный период прошлого года.

В январе-июне Китай поставлял чай в 137 стран мира.

В то же время экспорт кофе в РФ в первом полугодии вырос более чем в два раза, до $14,5 млн с $6,6 млн годом ранее. В июне поставки увеличились до $4,7 млн с $2 млн в июне 2025 года.

В первые шесть месяцев года Китай экспортировал кофе в 45 стран.

В 2025 году Китай поставил в РФ чая на $48,6 млн против $58,7 млн в 2024 году, кофе - на $13,9 млн против $13,6 млн соответственно.