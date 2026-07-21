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ADNOC утвердила газовый проект с Total, Eni и CNPC на $6,2 млрд

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) приняла окончательное инвестиционное решение (ОИР) в отношении разработки газовой шапки морского месторождения Умм-Шаиф, сообщила компания.

ОИР предусматривает инвестиции в размере $6,2 млрд, включая $5,1 млрд в рамках трех EPC-контрактов и $365 млн в рамках программы бурения 14 скважин, которую в течение 18 месяцев будет осуществлять ADNOC Drilling с использованием трех существующих буровых установок.

Проект Umm Shaif Gas Cap будет реализовываться совместно с французской TotalEnergies, итальянской Eni и китайской CNPC.

Суточные объемы добычи газа и конденсата ожидаются на уровне выше 600 млн стандартных кубических футов (почти 10% суточного потребления газа в ОАЭ). Начало добычи запланировано на 2030 год.

ОАЭ Eni TotalEnergies Умм-Шаиф ADNOC
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