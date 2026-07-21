Поиск

Китай в I полугодии увеличил выручку от экспорта в Россию яблок и груш на четверть

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Китай в первом полугодии 2026 года экспортировал в Россию яблок и груш на $44,3 млн против $35,4 млн годом ранее, сообщается в материалах государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Таким образом, поставки выросли на четверть.

В июне из КНР было ввезено этих фруктов на $5,6 млн против $4,4 млн годом ранее и $5,9 млн в мае этого года. Но июньский показатель 2026 года стал минимальным в текущем году. Максимум поставок был зафиксирован в марте - $9,4 млн.

В первом полугодии Китай экспортировал яблоки и груши в 75 стран мира.

Как сообщал ранее Минсельхоз, в настоящее время самообеспеченность России яблоками составляет 83%, в ближайшие годы этот показатель должен вырасти до 100%. В 2025 году сбор яблок составил около 2 млн тонн, к 2030 году предполагается его увеличение до 2,7 млн тонн, всего плодов и ягод - до 3 млн тонн.

Минсельхоз Китай ГТУ КНР ГТУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В России сменился лидер рейтинга переработчиков молока

В Goldman Sachs допустили подорожание Brent до $120 за баррель в IV квартале

РБК сообщил о планах "Внуково" выкупить долю в "Домодедово"

В России производство сельхозтехники в I полугодии снизилось на 2,2%

Intel планирует сокращение рабочих мест в подразделении дата-центров

Нефть Brent подешевела до $88,65 за баррель

 Нефть Brent подешевела до $88,65 за баррель

Минфин РФ приостановил аукционы ОФЗ для стабилизации рыночной ситуации

 Минфин РФ приостановил аукционы ОФЗ для стабилизации рыночной ситуации

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Минфин предложил учитывать в нормативе биржевых продаж поставки топлива по прямым договорам

Российский экспорт пшеницы в июле может стать минимальным с 2017 года
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10648 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3248 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов