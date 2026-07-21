Китай в I полугодии увеличил выручку от экспорта в Россию яблок и груш на четверть

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Китай в первом полугодии 2026 года экспортировал в Россию яблок и груш на $44,3 млн против $35,4 млн годом ранее, сообщается в материалах государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Таким образом, поставки выросли на четверть.

В июне из КНР было ввезено этих фруктов на $5,6 млн против $4,4 млн годом ранее и $5,9 млн в мае этого года. Но июньский показатель 2026 года стал минимальным в текущем году. Максимум поставок был зафиксирован в марте - $9,4 млн.

В первом полугодии Китай экспортировал яблоки и груши в 75 стран мира.

Как сообщал ранее Минсельхоз, в настоящее время самообеспеченность России яблоками составляет 83%, в ближайшие годы этот показатель должен вырасти до 100%. В 2025 году сбор яблок составил около 2 млн тонн, к 2030 году предполагается его увеличение до 2,7 млн тонн, всего плодов и ягод - до 3 млн тонн.